El elefante se dirige al abismo: de 12 millones de ejemplares a 400.000 en solo cien años

El elefante es uno de los animales salvajes más icónicos del planeta y, para gran parte de la población, diríase omnipresente en los continentes africano y asiático. Y, sin embargo, no es así. La población mundial de elefantes ha sufrido una reducción drástica en los últimos cien años, al pasar de aproximadamente 12 millones a apenas 400.000 individuos, según ha dado a conocer WWF España. La caza furtiva para cortarles los colmillos sigue siendo la principal amenaza, pese a las leyes de protección