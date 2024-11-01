El elefante que aprendió a romper la cadena: Una radiografía científica sobre el éxito de las huelgas y los sindicatos

Todos hemos oído a hablar del “elefante encadenado", un animal imponente que no se escapa porque, de pequeño, lo intentó sin éxito y acabó plegándose a una idea paralizante: "no puedo". En psicología, este fenómeno se denomina indefensión aprendida. En el contexto laboral actual, muchos trabajadores actúan como este elefante, creyendo que las condiciones son inamovibles o que protestar es "hacerse daño a uno mismo". Los datos sugieren que la cadena es más frágil de lo que parece y que la organización colectiva es la herramienta para romperla.
| etiquetas: capitalismo contemporáneo , explotación de los trabajadores , sindicalismo
