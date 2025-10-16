edición general
5 meneos
10 clics
La electricidad solar made in Spain atrae a la red eléctrica a 70.000 megavatios de demanda

La electricidad solar made in Spain atrae a la red eléctrica a 70.000 megavatios de demanda

“Hay setenta gigavatios de demanda, que vienen atraídos por los precios bajos de la energía que ofrece la fotovoltaica en España”. Lo ha dicho el director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, en el Foro Solar UNEF 2025. Alberto Nadal, del PP, exsecretario de Estado de Energía, el que fuera defensor a ultranza del impuesto al Sol, ha reconocido en el Foro que la energía fotovoltaica es ya la forma más barata de producir energía y ha dicho que “es y debe ser la columna vertebral del sistema eléctrico español”.

| etiquetas: electricidad , solar , fotovoltaica , demanda , eléctrica
4 1 0 K 61 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
#1 Pitchford
Hay muchas tareas pendientes (sistemas de estabilización de la red, capacidad de la red de transporte, almacenamientos, etc.) pero sí se resuelven bien, tenemos unas perspectivas de industrialización excelentes.
2 K 37
#2 sliana
es la forma mas barata de producir electricidad, por lo que es la electricidad que le deja mas margen a las productoras. a nosotros nos la cobran a precio de gas por como funciona la subasta, asi que como consumidor, este tipo de noticias no hace mas que tocarme la moral.
1 K 15
#4 Pitchford
#2 Habrá periodos en los que tengan que entrar por balance de potencia los ciclos combinados de gas de apoyo y marquen precios altos, y otros en los que haya excedentes, no se precisen los ciclos de gas porque ya se controlen parámetros de red sin ellos, y haya precios muy bajos, de los que nos podremos beneficiar todos.
0 K 17
#3 Jotax *
Espero que en varios años una electricidad barata sea motivación para atraer industria a España (china es el ejemplo de como esta invirtiendo para una energía barata en el futuro) y poder dejar el turismo en segundo plano como motor económico.
0 K 12
Herrerii #5 Herrerii
Ya gobernará el pp y vox y volveremos a comprar combustible a sus amos
0 K 6

menéame