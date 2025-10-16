La electricidad solar made in Spain atrae a la red eléctrica a 70.000 megavatios de demanda

“Hay setenta gigavatios de demanda, que vienen atraídos por los precios bajos de la energía que ofrece la fotovoltaica en España”. Lo ha dicho el director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, en el Foro Solar UNEF 2025. Alberto Nadal, del PP, exsecretario de Estado de Energía, el que fuera defensor a ultranza del impuesto al Sol, ha reconocido en el Foro que la energía fotovoltaica es ya la forma más barata de producir energía y ha dicho que “es y debe ser la columna vertebral del sistema eléctrico español”.