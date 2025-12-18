Las elecciones en Honduras, que siempre obedecen a “un pacto político tácito entre élites”, no fueron “limpias ni transparentes”

Tras casi dos semanas de polémico recuento, aún no se sabe si el vencedor definitivo es el nacionalista Nasry Asfura, con un 40,52% de los votos, o el liberal Salvador Nasralla con el 39,20%. Se ha admitido que hasta 2.749 actas presentan irregularidades, por lo que alrededor de medio millón de papeletas (el 15,5% de los sufragios) deberán ser recontadas, una a una. Pase lo que pase, las dudas sobre la legitimidad del proceso son enormes ante la “injerencia” de los Estados Unidos.