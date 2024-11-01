edición general
El sobremetabolismo

Seguramente se habrán fijado en la cantidad de obras que hay siempre y por todas partes, pero particularmente en infraestructuras fundamentales para la movilidad. Y no bien se acaba una obra que al cabo de nada comienza la siguiente. Hay una característica notable de estas obras es que mayoritariamente tienen que ver con las infraestructuras de movilidad, desde las simples calles reconvertidas mil veces para cambiar el sentido de circulación, arbolarlas, desarbolarlas, etc; hasta las estaciones de tren o autobús, los aeropuertos, el metro...

4 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
"Esto no es casual. Todas estas obras son públicas, aunque las ejecutan empresas privadas. Por tanto, representan una inversión del dinero público para el fomento de una actividad industrial privada. Una que particularmente en España está sobredimensionada, y por eso mismo representa una porción importante de nuestro PIB.

El problema, como siempre, es que la existencia de la estructura crea la necesidad de su uso. Del mismo modo que si los EE.UU. tienen un ejército potente entonces…   » ver todo el comentario
Gry #2 Gry
¿Donde vive Turiel? Porque en las ciudades donde he vivido las calles que remodelan por completo suelen llevar como 50 años sin tocar. El resto es mantenimiento básico, reparación de cosas que se rompen o instalación y reemplazo de canalizaciones.
borteixo #3 borteixo
#2 en su mundo, como siempre.
Asimismov #4 Asimismov
Esto es lo que me gusta de los físicos que se atreven con sistemas complejos y dan soluciones. No sé por qué no cambian el nombre a filosofía de la naturaleza y se siguen calificando humildemente de físicos.
