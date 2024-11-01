El sobremetabolismo

Seguramente se habrán fijado en la cantidad de obras que hay siempre y por todas partes, pero particularmente en infraestructuras fundamentales para la movilidad. Y no bien se acaba una obra que al cabo de nada comienza la siguiente. Hay una característica notable de estas obras es que mayoritariamente tienen que ver con las infraestructuras de movilidad, desde las simples calles reconvertidas mil veces para cambiar el sentido de circulación, arbolarlas, desarbolarlas, etc; hasta las estaciones de tren o autobús, los aeropuertos, el metro...