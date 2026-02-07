·
El Roto: sospecha
Viñeta del 7 de febrero de 2026.
'No me fío de lo que pienso; sospecho que me manipulo'
|
etiquetas
:
el roto
,
sospecha
,
viñeta
,
autocrítica
