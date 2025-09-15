edición general
El maligno Diesel

El maligno Diesel

La caterva político-periodística ya ha cumplido su función de demonizar el ciclo Diesel, precisamente donde la industria europea tenía una ventaja competitiva (cada vez estoy más convencido de que trabajan para el enemigo). Como hemos comentado en otras entradas, de nada sirven los hechos cuando la sociedad ha asimilado una percepción. Por supuesto, no voy a cambiar nada desde este humilde espacio. Sólo presento los datos de contaminación recabados por el ADAC en una prueba en tráfico real a título informativo.

cosmonauta #1 cosmonauta *
El diesel nunca debío existir. Sucio, con motores que sueltan humo negro, que no suben de revoluciones y suenan a tractor.

Ahora en serio, respecto al artículo. Si hacemos los cálculos por kg de combustible, en lugar de por litro la cosa cambia.

Y, no es que el diesel esté condenado, es que ya no tiene margen de mejora, ni combinado con un eléctrico. Y caso de que lo tuviese, algún fabricante se aprovechará de ello.
#3 EISev
#1 hay fabricantes que han sacado híbridos diesel, antes el grupo PSA y ahora Mercedes tiene modelos como el Clase E Phev diesel
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 debe ser terrible. un tricilindirco hibrido diesel.
lloro en V8 atmosférico :-D
cosmonauta #6 cosmonauta
#3 Eso me sonaba, que alguno lo había intentado. Pero es complicado juntar diesel con un eléctrico. La suavidad del EV no se lleva bien con las vibraciones del diesel, tampoco es fácil reducir el número de cilindros y ambos son motores que empujan desde abajo, a diferencia del gasolina que empuja alto de vueltas y se complementa muy bien con el eléctrico que tira desde cero.
ChatGPT #4 ChatGPT
Diéselgustazo!
#2 unaiur
Además, el gasóleo es el primer subproducto de petróleo que llegó a su pico de producción.

Los países no están demonizando el gasóleo por sucio y contaminante sino para reservar las existencias para usos donde no es sencillo de reemplazar. (Tanques?)
