El maligno Diesel

La caterva político-periodística ya ha cumplido su función de demonizar el ciclo Diesel, precisamente donde la industria europea tenía una ventaja competitiva (cada vez estoy más convencido de que trabajan para el enemigo). Como hemos comentado en otras entradas, de nada sirven los hechos cuando la sociedad ha asimilado una percepción. Por supuesto, no voy a cambiar nada desde este humilde espacio. Sólo presento los datos de contaminación recabados por el ADAC en una prueba en tráfico real a título informativo.