El maligno Diesel

La caterva político-periodística ya ha cumplido su función de demonizar el ciclo Diesel, precisamente donde la industria europea tenía una ventaja competitiva (cada vez estoy más convencido de que trabajan para el enemigo). Como hemos comentado en otras entradas, de nada sirven los hechos cuando la sociedad ha asimilado una percepción. Por supuesto, no voy a cambiar nada desde este humilde espacio. Sólo presento los datos de contaminación recabados por el ADAC en una prueba en tráfico real a título informativo.
Ahora en serio, respecto al artículo. Si hacemos los cálculos por kg de combustible, en lugar de por litro la cosa cambia.
Y, no es que el diesel esté condenado, es que ya no tiene margen de mejora, ni combinado con un eléctrico. Y caso de que lo tuviese, algún fabricante se aprovechará de ello.
lloro en V8 atmosférico
Los países no están demonizando el gasóleo por sucio y contaminante sino para reservar las existencias para usos donde no es sencillo de reemplazar. (Tanques?)