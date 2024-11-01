El fascismo llorón

De “van a correr zurdos hijos de puta” a “nos agreden en las calles”.¿Qué le ha pasado al fascismo? Los libertarios argentinos se organizan para acosar y agredir a gente que los ataca por redes. Van a su casa, publican su dirección, los nombres de sus hijos, la escrachan en el trabajo y la hacen despedir. Pero cuando van a las manifestaciones a provocar a la gente de carne y hueso son agredidos y terminan corriendo y protegidos por la policía
| etiquetas: milei , fascismo , libertarios
Además de que a los que se dicen libertarios y quieren empequeñecer el estado se les suele olvidar empequeñecer el ejército y las fuerzas policiales