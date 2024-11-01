edición general
El fascismo llorón

De “van a correr zurdos hijos de puta” a “nos agreden en las calles”.¿Qué le ha pasado al fascismo? Los libertarios argentinos se organizan para acosar y agredir a gente que los ataca por redes. Van a su casa, publican su dirección, los nombres de sus hijos, la escrachan en el trabajo y la hacen despedir. Pero cuando van a las manifestaciones a provocar a la gente de carne y hueso son agredidos y terminan corriendo y protegidos por la policía

#4 #0 Pues diversifica más tus envíos. Mandas cosas interesantes, sí (y esas no las voto negativo) pero también mandas un montón de irrelevancias todos los días, y además monotema.

Te recuerdo que una de las normas de esta página es que no se debe usar para hacer campañas sistemáticas, ya sean de carácter económico, político o cualquier otro. Y creo que tu comportamiento se ajusta bastante bien a esa definición, en mi opinión, claro.

En fín, que para mí no es un tema personal, sino de mantener la calidad de la página. Y que conste que intento distinguir entre el contenido valioso que mandas una veces (casos de corrupción de Ayuso o quien sea) e irrevenacias y matracas constantes.

Y para quienes creen que es una buena idea petar la portada con los 2 o 3 temas de siempre, lo único que les puedeño decir es que es casi seguro muy contraproducente: genera una sensación de saturación, donde ya no sabes que es importante y que no. Y no será el único factor, pero es uno de los principales en el claro declive de Menéame. A este paso le quedan 3 telediarios a esta página... al final el mensaje que tanto insistis en mandar (y con el que suelo estar en muchos casos de acuerdo) llega a cada vez menos gente.
#4 Hombre_de_Estado *
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Claro, y tus votos no son "campaña política", que tampoco se debe votar negativo por este tipo de motivos. Pero ahí estabas antes justificando votar negativo a un meneo porque te dio la gana de malinterpretar el titular para poder justificarlo.
#8 Hombre_de_Estado
#5 Es que en ese caso me parecía un titular muy manipulador. Y te recuerdo que yo mismo he mandado un montón de envíos sobre el genocidio en Gaza, y la postura de Ayuso la veo como cómplice del genocidio. Pero el titular daba entender que dijo algo que no decía. Es cuestión de hacer periodismo correctamente.
Torrezzno #7 Torrezzno *
#4 100% nunca voto negativo pero me ofrezco a modificar el algoritmo para evitar spammers.
Gadfly #11 Gadfly
#4 pues muchas gracias por explicarlo tan bien explicado. Me pasa lo mismo con ese usuario
#12 Hombre_de_Estado
#11 Bueno, pero yo tampoco quiero contribuir a un mal clima o a describir todos los envíos de otro usuario como irrelevantes. Porque eso raramente es cierto.

En el caso de Delay, sí que manda cosas interesantes, no tengo problema en reconocerlo. Bastante monotema, sí, pero ciertamente Ayuso, Almeida, PP y VOX generan mierda suficiente como para mandar unos cuantos envíos novedosos y relevantes al día.

El problema de Delay es que no tiene filtro, y junto con todo ese contenido…   » ver todo el comentario
Delay #1 Delay
@eirene @imparsifal aquí os dejo otro caso más de abuso de los negativos:
Hombre_de_estado, de sus últimos 25 votos 8 son negativos a mis envíos
cocolisto #3 cocolisto
#1 Eso de los negativos que se hagan al tuntún esta muy feo y debería ser justificado y penalizados aquellos con criterio vago. Los @admin se podrían enrollar un poco y poner un poco de cordura a tanto provocador.
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo *
#3 al tuntún significa "al azar" o "sin pensar". Si te he entendido algo, creo que quieres decir otra cosa, algo como "masivamente", "de forma teledirigida" o "con segundas intenciones ocultas"
#2 lordban
¿Ahora los libertios también quedan englobados dentro del fascismo? ¿Queda algo que no sea fascista? ¿El yogur de fresa queda dentro o fuera?
Tito_Keith #6 Tito_Keith
#2 no son lo mismo, lo que pasa es que la retórica libertaria en lo económico suele venir sazonada con ideas ultranacionalistas en lo cultural
Además de que a los que se dicen libertarios y quieren empequeñecer el estado se les suele olvidar empequeñecer el ejército y las fuerzas policiales
ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#2 Es que da igual el nombre que usurpen, el neo-feudalismo y el fascismo son prácticamente lo mismo.
Gadfly #10 Gadfly
#2 solo los petisu
