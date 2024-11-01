El Face - Ilegales  

Él era mágico, el face del universo mod Era fantástico, todo feliz y vana ostentación Brillaba aquella luz, él era acción Él era mítico en lucha callejera Era magnético, la gente se agolpaba alrededor Sin ceder al dolor ni al pánico Él es el face subido en las anfetas Drinamyl La furia y el color se han hecho para él Era magnífico, fraudes contra milagros Él era trágico, marcando para un temprano final ¡Quién sabe qué emoción le fue fatal! Final romántico, cenizas y fundido en gris La magia se esfumó, las luces se apagaron a la vez La canci