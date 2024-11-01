El ejército ruso entra en Orikhiv: por qué este avance cambia el rumbo de la guerra  

El ejército ruso avanza en Orikhiv… pero el silencio mediático es total. Mientras este avance podría marcar un punto de inflexión estratégico en el frente sur de Ucrania, los grandes medios occidentales optan por no convertirlo en un tema central. ¿Por qué esta discreción? Soy Maxime Termaise, analista geopolítico, y en Termaise Doctrine te ofrezco cada día una lectura clara, estructurada y sin filtros de los grandes equilibrios internacionales. En este análisis, volvemos sobre la realidad militar en el terreno, la estrategia de desgaste rus