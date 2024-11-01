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El ejército ruso entra en Orikhiv: por qué este avance cambia el rumbo de la guerra

El ejército ruso entra en Orikhiv: por qué este avance cambia el rumbo de la guerra  

El ejército ruso avanza en Orikhiv… pero el silencio mediático es total. Mientras este avance podría marcar un punto de inflexión estratégico en el frente sur de Ucrania, los grandes medios occidentales optan por no convertirlo en un tema central. ¿Por qué esta discreción? Soy Maxime Termaise, analista geopolítico, y en Termaise Doctrine te ofrezco cada día una lectura clara, estructurada y sin filtros de los grandes equilibrios internacionales. En este análisis, volvemos sobre la realidad militar en el terreno, la estrategia de desgaste rus

| etiquetas: rusia , ucrania , invasion , zelenski , putin , europa
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8 comentarios
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Spirito #2 Spirito
Yo me voy a esperar a que se pronuncie la Camarilla Yanquineja. :troll:

:popcorn:
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
De momento, según los mapas, aunque lo tienen amenazado por tres sitios, no se ve que hayan entrado.

www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&mid=1gzOhGdBcaGduxnL7XULkXNqS1B  media
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azathothruna #8 azathothruna
#6 si.
lo malo es que no hay sub de "noticias con pinzas" o algo asi
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Don_Pixote #5 Don_Pixote *
xD aldea desbloqueada
Habrá que cubrir todo el avance perdido este mes por Rusia en ese frente con una banderita para que deis palmas algunos

Anda que la foto del vídeo, esos tanques son muy de 2022

Por cierto, hoy Rybar ( pro-ruso conocido que os gusta mucho) está llorando bastante justo en ese punto del frente que pones…solo curiosidades  media
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Pacman #1 Pacman
Los chis de las lavadoras del portaaviones usense
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Format_C #4 Format_C
Menuda ponzoña generada por IA y con cero fuentes. Paparruchas
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#3 Mataq
No voy a ver un vídeo donde la miniatura es una columna de tanques. Cosa que desapareció del frente ya hace 2 años.
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Ishkar #7 Ishkar
Video generado por IA, se va a llevar un negativo de calle
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menéame