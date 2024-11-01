El ejército ruso entra en Orikhiv: por qué este avance cambia el rumbo de la guerra  

El ejército ruso avanza en Orikhiv… pero el silencio mediático es total. Mientras este avance podría marcar un punto de inflexión estratégico en el frente sur de Ucrania, los grandes medios occidentales optan por no convertirlo en un tema central. ¿Por qué esta discreción? Soy Maxime Termaise, analista geopolítico, y en Termaise Doctrine te ofrezco cada día una lectura clara, estructurada y sin filtros de los grandes equilibrios internacionales. En este análisis, volvemos sobre la realidad militar en el terreno, la estrategia de desgaste rus
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lo malo es que no hay sub de "noticias con pinzas" o algo asi
Habrá que cubrir todo el avance perdido este mes por Rusia en ese frente con una banderita para que deis palmas algunos
Anda que la foto del vídeo, esos tanques son muy de 2022
Por cierto, hoy Rybar ( pro-ruso conocido que os gusta mucho) está llorando bastante justo en ese punto del frente que pones…solo curiosidades