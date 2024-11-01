Ejército Groyper: por qué mencionan a los seguidores de Nick Fuentes con el caso Charlie Kirk

Los Groypers son seguidores de Nick Fuentes que confrontaron a Charlie Kirk varias veces por considerarlo poco radical. Los Groypers son activistas de extrema derecha que siguen a Fuentes. Su nombre proviene de un meme de “Pepe the Frog”. Surgieron en 2019 durante las "Guerras Groyper", una campaña para confrontar a conservadores como Kirk, considerados insuficientemente radicales. Los Groypers utilizan tácticas como trolling en redes sociales, preguntas provocadoras en eventos y retransmisiones en vivo, según explica Diggit Magazine.