edición general
17 meneos
29 clics
Ejército Groyper: por qué mencionan a los seguidores de Nick Fuentes con el caso Charlie Kirk

Ejército Groyper: por qué mencionan a los seguidores de Nick Fuentes con el caso Charlie Kirk

Los Groypers son seguidores de Nick Fuentes que confrontaron a Charlie Kirk varias veces por considerarlo poco radical. Los Groypers son activistas de extrema derecha que siguen a Fuentes. Su nombre proviene de un meme de “Pepe the Frog”. Surgieron en 2019 durante las "Guerras Groyper", una campaña para confrontar a conservadores como Kirk, considerados insuficientemente radicales. Los Groypers utilizan tácticas como trolling en redes sociales, preguntas provocadoras en eventos y retransmisiones en vivo, según explica Diggit Magazine.

| etiquetas: ejército , groyper , extrema derecha , nick fuentes , charlie kirk , muerto
17 0 0 K 336 actualidad
26 comentarios
17 0 0 K 336 actualidad
Comentarios destacados:        
#3 yarkyark
¿Pero cuantos grupos de ultraderecha hay en USA? No se acaban nunca
3 K 58
Raziel_2 #6 Raziel_2
#3 Uno por cada condado.
3 K 56
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#3 #6 tenéis desde los Proud Boys, pasando por su facción femenina las Moms of liberty, los Boogaloo, los groypers, MAGA más radicales, Qanon… los aceleracionistas como Atomwaffen Division (AWD), Terrorgram o Active Club Network (ACN)

Entre otros muchísimos
11 K 150
#9 yarkyark
#7 Lo dicho. Es que no se acaban.
0 K 11
Cantro #14 Cantro
#7 y por esto, niños, es importante mantener la seguridad alimentaria en Europa

Tiene que ser algo que comen o que beben

Es que no es normal tanta neurona destruida
2 K 34
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#14 las vacunas o los videojuegos
0 K 20
Aergon #23 Aergon
#15 Ya ya videojuegos...

¿Cuál es el país con mayor consumo de drogas?
queveryvisitar.com/cual-es-el-pais-que-produce-mas-droga-en-el-mundo/
0 K 12
#22 DenisseJoel
#14 Pues hay estudios que vinculan el plomo con diversos problemas sociales, y no me extrañaría que en los USA la contaminación haya sido mayor que en Europa. De pesticidas también andan bien servidos.
0 K 11
themarquesito #16 themarquesito
#7 Sin olvidarnos de los 3 percenters o los Oathkeepers, que participaron en el asalto al Capitolio junto a los Proud Boys.
CC #3
4 K 70
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#16 hostia, se me olvidaban los del parche en el ojo
0 K 20
#8 Galton
#6 Uno por cada redneck...
0 K 9
LinternaGorri #5 LinternaGorri *
cada cuál es más radical que el anterior... Algo no nos han contado en el cine de los últimos años
1 K 30
Aergon #25 Aergon
#5 american history x...
0 K 12
#12 XXguiriXX
Por la podredumbre moral de los demócratas y su apoyo incondicional a Israel es que grupos de chalados como los Groypers han cobrado recientemente notoriedad. Se están apoderando de la oposición a Israel y al genocidio en Gaza, y quién sabe como vaya a evolucionar el asunto. Es de locos.
1 K 24
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#12 espera, quieres decir que los republicanos no apoyan a Israel?
2 K 43
The_real_deal #19 The_real_deal
#13 si y que todo esto es culpa de la falta de autocritica de la izquierda
3 K 53
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso *
#19 te equivocas, todo es culpa de la izquierda por una serie de TV woke y el uso de pronombres
2 K 41
#26 DenisseJoel
#13 En YouTube tienes un montón de videos de pesos pesados (ultra) derechistas de EEUU hablando contra el genocidio en Palestina.
0 K 11
LinternaGorri #4 LinternaGorri
Joder, USA cuanto más lejos, mejor...
1 K 24
#24 DenisseJoel
#4 Confiemos en la tectónica de placas.
0 K 11
Pacman #11 Pacman
Esto que es? Una escisión del Kek?
0 K 12
FrancoMastantuono #1 FrancoMastantuono
Os vais a la mierda con vuestra conspiración terraplanista. Incluso, aunque fuese, que no es, de extrema derecha, no cambia ni un ápice vuestra decencia humana. Que es mísera.
4 K -22
#2 Leovigildo
#1 Muchacho, ¿qué te pasó en tu infancia?
5 K 61
cosmonauta #10 cosmonauta
#2 Ha aprendido una nueva palabra.

(Don't feed the troll)
0 K 12
Kantinero #18 Kantinero
#1 Van a ser las 9 y todavía no has tomado la medicación
2 K 31
#21 DenisseJoel
#1 ¿Condenas a los asesinos? Sí o no.
0 K 11

menéame