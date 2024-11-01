edición general
Einstein, Arendt y Freud, del apoyo al sionismo a denunciarlo por fascista

No necesitaron ver el actual genocidio del pueblo palestino para darse cuenta, hace un siglo, que aquel proyecto sionista de “un hogar para los judíos” incluía un plan de limpieza étnica en la Palestina Histórica. El sionismo ha reivindicado muchas veces haber contado desde su origen con el apoyo de renombrados personajes públicos internacionales de origen judío, y entre ellos no podían faltar ni Albert Einstein, Hannah Arendt o Sigmund Freud, ocultando una parte de la historia, el desengaño que ellos experimentaron pronto, al comprobar [...]

4 comentarios
MasterChof #1 MasterChof
vviccio #3 vviccio
Llegamos demasiado tarde a esto son décadas tapando el apartheid y limpieza étnica sobre los palestinos. EEUU y la propia sociedad civil de Israel son cómplices.
WcPC #4 WcPC
#3 La razón por la que me conecté a internet por primera vez fue buscar información sobre Palestina (en ese momento decía Israel) porque no entendía las noticias que leía sobre "los pobres israelíes que sufren ataques terroristas" y como podían sintonizarse con las fotografías que donde se veían claramente a mujeres o niños árabes siendo maltratados o asesinados por soldados europeos...

Y recuerdo un repositorio de artículos Zmagazine (que ahora es una web, pero no veo que siga…   » ver todo el comentario
#2 Sacapuntas
Se inteligente; se como Einstein Arendt o Freud.
