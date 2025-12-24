EH Bildu ganaría en la CAV y subiría en Nafarroa, según un sondeo de Aztiker

El avance de EH Bildu que plantea esta nueva encuesta consolida una tendencia ya observada en sondeos anteriores, y no solo en lo que refiere a los comicios autonómicos. Según la encuesta de EITB Focus, elaborada por Gizaker entre el 15 y el 23 de septiembre a partir de 1.600 entrevistas telefónicas, EH Bildu ganaría en Hego Euskal Herria y se situaría como primera fuerza en voto directo en los cuatro herrialdes.