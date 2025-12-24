edición general
EH Bildu ganaría en la CAV y subiría en Nafarroa, según un sondeo de Aztiker

El avance de EH Bildu que plantea esta nueva encuesta consolida una tendencia ya observada en sondeos anteriores, y no solo en lo que refiere a los comicios autonómicos. Según la encuesta de EITB Focus, elaborada por Gizaker entre el 15 y el 23 de septiembre a partir de 1.600 entrevistas telefónicas, EH Bildu ganaría en Hego Euskal Herria y se situaría como primera fuerza en voto directo en los cuatro herrialdes.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Por su parte, la derecha española seguiría ganando territorio. Tanto PP como Vox aumentarían su representación. Los 3,4 puntos porcentuales que perdería UPN los capitalizaría en su totalidad el partido de Santiago Abascal, que duplicaría su representación actual hasta los 4 asientos. Finalmente, el PP mantendría sus datos, pero se vería favorecido en el reparto de escaños.
aupaatu #5 aupaatu *
Ya ganó en Vitoria pero sigue con el comodín de PSOE .
Por esto se ha sumado al PP con el todo en la izquierda abertzale es etarra y Bildu es el responsable, comparándolo con Pox ,para quedarse en el centro como única solución de Gobierno.
Tiene Su TV Para vender su producto todos los días en sus teleberris
#2 alhambre
En un sistema parlamentario el partido mas votado no gana. Ya vale de comprar el discurso para idiotas del pp y, por algun motivo, ahora tambien de bildu.
Shuquel #3 Shuquel
#2 En la CAV con el sistema que hay tiene más posibilidades de gobernar el partido que gana.
vicvic #4 vicvic
#2 El sesgo os puede, todos los partidos cuando han ganado las elecciones por votos pero no han podido gobernar han ido con el mismo discurso, izquierda como PSOE, incluida.
