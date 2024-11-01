Efectos de las sanciones internacionales sobre la mortalidad por edad: un análisis de datos de panel transnacionales

La mayor incidencia de sanciones globales ocurrió en niños menores de 1 año, seguido por el segmento de edad de 60 a 80 años. En conjunto, las muertes de niños menores de 5 años representaron el 51% del total de muertes causadas por sanciones durante el período 1970-2021. Nótese que la mayoría de las muertes (77% durante el mismo período) fueron en los grupos de edad de 0 a 15 años y de 60 a 80 años, lo que implica que la mayor parte de los efectos de la mortalidad recae en grupos que tradicionalmente no están en la fuerza laboral.