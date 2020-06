Efectos imprevistos de una tarjeta de memoria robada

El juez García Castellon resuelve que Pablo Iglesias no es parte afectada, ni damnificada, por el robo y divulgación de material privado de Dina Bouselham. No es a él a quien le robaron el móvil ni es la intimidad de él la que fue traicionada. Él fue quien recibió la tarjeta de memoria, no de quien la robó, sino de Interviú, y quien decidió quedársela durante meses sin informar de nada a su propietaria. Eso sospecha el juez. Que, de momento ahí se queda.