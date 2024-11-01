edición general
5 meneos
10 clics
El 'efecto inmobiliaria' cala entre caseros de Madrid, que exprimen al inquilino con más seguros forzosos o fianzas retenidas

El 'efecto inmobiliaria' cala entre caseros de Madrid, que exprimen al inquilino con más seguros forzosos o fianzas retenidas

Pablo y Pedro han vivido en primera persona las técnicas más extremas que aplican los caseros. La primera vez fue el pasado mes de junio. Ambos comparten piso en el barrio de Pacífico, distrito de Retiro. Mariano, su anterior arrendador, les comunicó con escaso margen que debían dejar su piso, en el que se habían visto obligados a aceptar un contrato de temporada irregular. Los de este tipo se renuevan anualmente y solo si así lo quiere el casero, de forma que no existen los cinco años de prórroga obligatoria como en el alquiler habitual. Una f

| etiquetas: inmobiliaria , caseros , madrid
4 1 0 K 45 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
#1 Galton
Contra la especulación/explotación inmobiliaria.... más impuestos... :take: :take: :take: :take:
0 K 9
ContinuumST #3 ContinuumST
#1 Leyes mucho más claras que defiendan por igual a ambas partes. No al lado "ancho" del embudo.
0 K 15
ElMichi #2 ElMichi
Es lo que tiene tener el riesgo de que un inquilino deje de pagar al segundo mes y se quede 4 años por la cara. Al final pasan estas cosas y pagan justos por pecadores. El movimiento pro-okupa justamente hace que los más vulnerables tengan más difícil acceso a la vivienda. Ahora una familia inmigrante con niños lo tiene casi imposible alquilar sin dar meses de fianzas y poder tener un seguro de impago.
0 K 6
ContinuumST #4 ContinuumST
#2 Una cosa es ocupar una vivienda y otra ser moroso, que no es lo mismo ni de lejos.
0 K 15

menéame