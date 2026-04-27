El efecto desconocido del café para la salud: así influye en el estado de ánimo y en la función cognitiva

Un equipo de científicos del University College Cork de Irlanda ha encontrado un vínculo entre el consumo habitual de café, con o sin cafeína, con una mejora del estado de ánimo. Según publican en la revista Nature Communications, la influencia que el café puede tener en la microbiota intestinal podría estar relacionada con ciertos beneficios en el bienestar mental.
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Aparte de los experimentos con los cafeteros de "te quito el café y luego te lo doy de nuevo, pero normal o descafeinado", las principales diferencias encontradas entre los consumidores de café y los no consumidores, fueron estas. No sé si pueden considerarse positivas para los consumidores de cafe: más impulsividad y más emotividad.
A mí me pasa al revés. No consumo café habitualmente, de vez en cuando un descafeinado con leche.
Si tomo un café normal me entra una ansiedad que no os quiero contar, además de temblores en las manos y, por supuesto, no pegar ojo en toda la noche.