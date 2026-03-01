>> Prompt: Hola, si voy una organización de alérgicos a frutos secos con 50 cacahuetes en el que hay 13 asistentes y me como 3 cacahuetes, cómo puedo hacer para repartir equitativamente los frutos secos que me sobran?

>> Respuesta:

¡Perfecto! Vamos a analizarlo paso a paso con cuidado:

1. **Cantidad inicial de cacahuetes:** 50

2. **Cacahuetes que te comes:** 3

* Sobran: ( 50 - 3 = 47 ) cacahuetes

3. **Número de asistentes en total:** 13

Si quieres repartir **equitativamente** los 47 cacahuetes entre los 13 asistentes, debes dividirlos:

[\frac{47}{13} \approx 3.615]

Esto significa que:

* Cada persona puede recibir **3 cacahuetes completos**.

* Sobrarán ( 47 - (13 \times 3) = 47 - 39 = 8 ) cacahuetes.

Para repartir los 8 restantes de forma justa, podrías:

* Dar **un cacahuete extra a 8 de los 13 asistentes**, o

* Romper los cacahuetes en partes iguales (por ejemplo, en mitades) para que todos tengan la misma fracción.

💡 **Resumen práctico:**

* Todos reciben 3 cacahuetes.

* 8 asistentes reciben 1 cacahuete adicional para usar los 47 restantes.

Si quieres, puedo hacer un **plan visual de reparto exacto** para que nadie se sienta “favorecido” de forma aleatoria. ¿Quieres que lo haga?