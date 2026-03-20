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EEUU y Japón anunciaron un proyecto conjunto de USD 40.000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama

EEUU y Japón anunciaron un proyecto conjunto de USD 40.000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama

El gobierno de Estados Unidos y el de Japón anunciaron el jueves un proyecto conjunto por 40.000 millones de dólares para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama, tras una reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de cooperación económica y energética entre ambos países, que incluye además inversiones en gas natural y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos.

| etiquetas: ge , hitachi , bwrx-300 , smr , minerales criticos
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6 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
40000 millones de euros?

Eso da para uno o dos como mucho viendo lo que costó el último reactor en Vogtle que fue proyectado en 14000 y costó más de 30000
www.meneame.net/story/estados-unidos-pone-funcionamiento-primer-reacto
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#2 DatosOMientes
#1 Eso quiere decir que harán 3 y que acabarán costando unos 100 000 millones de dólares, inflación mediante.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 viendo que la Cúpula Dorada aún no se ha empezado y ya sube 10000 millones de dólares xD xD
www.meneame.net/story/escudo-antimisiles-trump-cupula-dorada-aumenta-c
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#5 DatosOMientes
#4 Cuando tienes el botón de imprimir en tu poder y puedes repartir tu inflación entre gran parte del mundo... qué más da.
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tul #6 tul
#1 esto es un palo al tesoro publico de sus paises que se estan montado entre los mangantes sionazis y los mangantes fachoneses para beneficio de las multinacionales que les han sentado ahi
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Y Trump dijo: "¿quién sabe más de cosas nucleares que Japón? En Hiroshima y Nagasaki saben mucho de cosas nucleares, os lo aseguro"
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menéame