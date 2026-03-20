EEUU y Japón anunciaron un proyecto conjunto de USD 40.000 millones para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama

El gobierno de Estados Unidos y el de Japón anunciaron el jueves un proyecto conjunto por 40.000 millones de dólares para construir reactores nucleares en Tennessee y Alabama, tras una reunión en Washington entre el presidente Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de cooperación económica y energética entre ambos países, que incluye además inversiones en gas natural y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos.
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Eso da para uno o dos como mucho viendo lo que costó el último reactor en Vogtle que fue proyectado en 14000 y costó más de 30000
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