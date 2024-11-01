edición general
EE.UU. tiene su propio cártel narcomilitar en Fort Bragg, Carolina del Norte

EE.UU. tiene su propio cártel narcomilitar en Fort Bragg, Carolina del Norte

Estados Unidos ha construido durante décadas una narrativa hegemónica en torno a la “guerra contra las drogas” y la “lucha contra el terrorismo” con el objetivo de presentarse como garante para salvar el mundo del caos, de la inseguridad y del crimen organizado. Sin embargo, una mirada profunda a sus propias estructuras militares y judiciales revela que, lejos de erradicar el narcotráfico, estas guerras han acelerado su integración en el corazón del aparato de seguridad estadounidense y han generado una crisis de adicciones, criminalidad e...

Beltenebros #1 Beltenebros
Vaya, vaya...
0 K 19
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Que cosas, pero ni palabra del narcochavismo.
0 K 11

