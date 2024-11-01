EE.UU. tiene su propio cártel narcomilitar en Fort Bragg, Carolina del Norte

Estados Unidos ha construido durante décadas una narrativa hegemónica en torno a la “guerra contra las drogas” y la “lucha contra el terrorismo” con el objetivo de presentarse como garante para salvar el mundo del caos, de la inseguridad y del crimen organizado. Sin embargo, una mirada profunda a sus propias estructuras militares y judiciales revela que, lejos de erradicar el narcotráfico, estas guerras han acelerado su integración en el corazón del aparato de seguridad estadounidense y han generado una crisis de adicciones, criminalidad e...