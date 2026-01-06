EE. UU. suaviza su acusación contra Maduro y cuestiona la existencia del ‘Cártel de los Soles’

El Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que el gobierno de Donald Trump promovió el año pasado para sentar las bases de su destitución en Venezuela: acusarlo de dirigir un cártel de la droga llamado “Cártel de los Soles”. Esa afirmación se remonta a la acusación de Maduro ante un gran jurado en 2020, redactada por el Departamento de Justicia. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro copió texto de ella y designó al Cártel de los Soles como organización terrorista.