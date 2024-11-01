edición general
EE.UU.: el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia

Robinson participó de la audiencia virtualmente desde una cárcel de Utah. Para la Fiscalía la evidencia del caso "es voluminosa". El presidente Trump agita el fantasma de la "izquierda radical" aunque no ha surgido evidencia que conecte a Tyler Robinson con ningún movimiento político.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
mencióname para que pueda editar y poner el texto de la noticia, porque no podía copiarlo.

aunque no ha surgido evidencia que conecte a Tyler Robinson con ningún movimiento político.


Textualmente de la noticia que envio
2 K 52
#5 soberao
#2 "Ni de derechas ni de izquierdas". Vamos clarísimo, si hubieran sacado algo sobre una supuesta militancia de izquierdas estaría ya clarísima su participación en "la izquierda radical". Pero como no, entonces es "apolítico, de derechas, como mi padre"
1 K 28
Malinke #12 Malinke
#5 ya, claro, entonces será de izquierdas porque le interesa a Trump, como cualquiera que diga que Trump es un patán impresentable, corrupto y aprovechado de su cargo.
0 K 11
Pasoto #6 Pasoto
Qué lástima que el chaval no sea algo de todo eso que odiamos. (Modo irónico)
1 K 19
Supercinexin #14 Supercinexin
#11 No, no lo son.
0 K 16
BlackDog #15 BlackDog
#14 Pues nada, pasa un buen día, no voy a perder el tiempo con gente que carece de conexiones neuronales :-*
0 K 7
Powertrip #16 Powertrip
#11 ¡¡seño, ese niño me dice que me faltan conexiones neuronales!!
0 K 10
ELON.2028 #1 ELON.2028
Según la gente que lo conocía se había radicalizado en los dos últimos años. Tenía un novio gay que estaba "transicionando" a mujer. En la balas puso mensajes como "Hey Facist catch this".

Pero no, repitan conmigo y con Verdaderofalso, "No hay evidencia que conecte a Taylor con la izquierda radical".
13 K -9
#3 soberao *
#1 Abascal cada vez que se disfraza de militar para echarse fotos para atraer el voto del colectivo gay, saca la pluma maricona que lleva dentro, y no por eso deja de ser menos fascista.
3 K 55
#4 Katos
#1 fue fuego amigo, claramente
1 K 25
#7 PerritaPiloto
#1 La expresión "Hey Fascist" no parece pertenecer a ningún grupo concreto. Normalmente los que cometen actos terroristas por motivos políticos escriben manifiestos, y se declaran culpables y orgullosos. No dejan frases que parecen memes de videojuegos.

Tener un novio gay que está transición ando a mujer no es motivo, y seguramente no es la causa, de que decida matar a Trump, aunque si de que posiblemente odie a los fascistas, puesto que son muy intolerantes con los gays y con los trans.
0 K 9
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 De lo que seguro sí hay evidencias es acerca de tus conexiones neuronales. De la falta de ellas, concretamente.
2 K 19
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 primera audiencia con un juez delante y el tipo no dijo ni pío.

Estaban todos esperando a ver si soltaba algo de izquierda o woke…
2 K 48
Supercinexin #10 Supercinexin
#9 De hecho el otro día leí por Menéame que había declarado que él no ha sido y que es inocente. Aquí huele a culo a miles de millas de distancia. El asesinato ese está orquestado desde el Deep State facha.
0 K 16
BlackDog #11 BlackDog
#8 @admin esto no son insultos directos?
0 K 7
lobotomico2 #13 lobotomico2
#1 Yo creo que hay evidencia clara de que fue Ayuso.
0 K 7

