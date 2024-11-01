EE.UU.: el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia

Robinson participó de la audiencia virtualmente desde una cárcel de Utah. Para la Fiscalía la evidencia del caso "es voluminosa". El presidente Trump agita el fantasma de la "izquierda radical" aunque no ha surgido evidencia que conecte a Tyler Robinson con ningún movimiento político.
| etiquetas: charlie kirk , robinson , trump , eeuu , juez , asesinato , izquierda
aunque no ha surgido evidencia que conecte a Tyler Robinson con ningún movimiento político.
Textualmente de la noticia que envio
Pero no, repitan conmigo y con Verdaderofalso, "No hay evidencia que conecte a Taylor con la izquierda radical".
Tener un novio gay que está transición ando a mujer no es motivo, y seguramente no es la causa, de que decida matar a Trump, aunque si de que posiblemente odie a los fascistas, puesto que son muy intolerantes con los gays y con los trans.
Estaban todos esperando a ver si soltaba algo de izquierda o woke…