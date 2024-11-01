edición general
7 meneos
13 clics
EE. UU. pide una coalición global para acabar con la dependencia excesiva de los minerales de tierras raras de China

EE. UU. pide una coalición global para acabar con la dependencia excesiva de los minerales de tierras raras de China

El gobierno de Estados Unidos ha convocado a una coalición global para reducir la dependencia de los minerales raros de China. El llamado a la acción proviene del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien se dirigió a altos funcionarios gubernamentales de otros países. La reunión comenzará con una cena programada para el domingo por la noche. Participarán ministros y ministros de gabinete de las economías avanzadas del G7, India, Corea del Sur, la Unión Europea, México y Australia.

| etiquetas: eeuu , coalición , dependencia , tierras raras , china
5 2 0 K 91 actualidad
17 comentarios
5 2 0 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 NoMeVeas
Pedirá una coalición, pero realmente quiere hablar de subordinación.
11 K 158
salteado3 #6 salteado3
#1 Sí, ahora que le hemos visto las orejas al lobo nos vamos a asociar con él...

Lo digo en serio, nuestros dirigentes solo obedecen al lobo porque a ellos les perdona la vida mientras mata a las ovejas (nosotros).
6 K 81
#8 Dav3n *
#6 Lo obedecen porque el lobo tiene videos y datos comprometedores de toda la corrupción que campa por la UE.

No tengo pruebas pero tampoco dudas porque así es como funciona esto del vasallaje :hug:

(Que la misma Von Der Liar está siendo investigada por ello... Digamos que ayuda a sospechar)
1 K 27
security_incident #7 security_incident
#1 Que precisión la tuya!! :clap:
1 K 28
ezbirro #12 ezbirro
#1 Ojo con la letra pequeña que nos hacen invadir Groenlandia.
0 K 7
Casiopeo #3 Casiopeo
Coaligaros conmigo, pero justo despues de limpiaros el escupitajo que os he soltado en la cara
2 K 46
Gry #5 Gry *
Lo de la dependencia de China es una idea estupenda, deberíamos también desligar la economía europea de la estadounidense para no depender de ellos en el caso de que invadan Groenlandia.
3 K 44
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
La coalición global va a ser para acabar con la dependencia de los eeuu de los recursos ajenos.
2 K 34
hormiga_cartonera #9 hormiga_cartonera
Los piratas pidiendo coaliciones. Claro que sí. Nunca fueron de fiar pero ya no engañan ni a los subnormales :-D
2 K 34
elgranpilaf #10 elgranpilaf
#9 Sí que los engaña
2 K 36
#11 beldin
el culito les hace aguas!
1 K 16
manzitor #13 manzitor
Hagamos lo mismo para la dependencia de las tecnológicas norteamericanas
0 K 11
Malinke #15 Malinke
Ya que están pueden tratar la dependencia del dólar y de EEUU en general.
0 K 11
blak #4 blak
EEUU ha perdido la confianza del resto del mundo como para ir pidiendo nada.
0 K 10
#17 marcotolo
la coalicion como mucho sera para acabar con el comercio con eeuu, vista su credibilidad
0 K 10
#14 abogado_del_diablo
Joder, lo de este tío no es narcisismo; es esquizofrenia.
Un día amenaza con robarte o bombardearte y al siguiente que hagas una coalición con él.
Puto chiflado.
0 K 7
maspipinobreve #16 maspipinobreve
Ahora todos juntos: ¡Gro pompom enlan pompom dia pompompommm!
0 K 6

menéame