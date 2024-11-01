EE. UU. pide una coalición global para acabar con la dependencia excesiva de los minerales de tierras raras de China

El gobierno de Estados Unidos ha convocado a una coalición global para reducir la dependencia de los minerales raros de China. El llamado a la acción proviene del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien se dirigió a altos funcionarios gubernamentales de otros países. La reunión comenzará con una cena programada para el domingo por la noche. Participarán ministros y ministros de gabinete de las economías avanzadas del G7, India, Corea del Sur, la Unión Europea, México y Australia.