EE. UU. pide una coalición global para acabar con la dependencia excesiva de los minerales de tierras raras de China

El gobierno de Estados Unidos ha convocado a una coalición global para reducir la dependencia de los minerales raros de China. El llamado a la acción proviene del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien se dirigió a altos funcionarios gubernamentales de otros países. La reunión comenzará con una cena programada para el domingo por la noche. Participarán ministros y ministros de gabinete de las economías avanzadas del G7, India, Corea del Sur, la Unión Europea, México y Australia.
| etiquetas: eeuu , coalición , dependencia , tierras raras , china
Lo digo en serio, nuestros dirigentes solo obedecen al lobo porque a ellos les perdona la vida mientras mata a las ovejas (nosotros).
No tengo pruebas pero tampoco dudas porque así es como funciona esto del vasallaje
(Que la misma Von Der Liar está siendo investigada por ello... Digamos que ayuda a sospechar)
Un día amenaza con robarte o bombardearte y al siguiente que hagas una coalición con él.
Puto chiflado.