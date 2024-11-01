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EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y permite ciertas transacciones

Estados Unidos ha decidido flexibilizar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres entidades públicas, permitiendo determinadas transacciones financieras con instituciones del país, según medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha emitido una licencia que autoriza operaciones con varias entidades venezolanas, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

| etiquetas: eeuu , sanciones , venezuela
3 0 1 K 25 politica
9 comentarios
3 0 1 K 25 politica
#4 Onaj
Ahora para EEUU son una dictadura buena.

Para los venezolanos nada cambia, el chavismo ha cambiado de amos, sin más.
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woody_alien #7 woody_alien
#4 El plan de la dulce Delcy ya estaba Maduro xD
1 K 31
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Lo sorprendente del asunto es lo nada que se habla ya de Maduro en los medios otrora acérrimos defensores. Incluso ni Monedero le hace mucho caso ya, por lo que sea, ya no baila al son. :roll:
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
El mundo basado en reglas.
1 K 27
Mltfrtk #2 Mltfrtk
#1 O haces lo que te digo o te mato a ti y a toda tu familia es la nueva democracia.
1 K 23
Pertinax #3 Pertinax *
#2 ¿Aún no te has dado cuenta de la traición? ¿Todo lo que se peroraba hace unos meses desde el bolivarianismo era mentira? ¿Viven mejor los venezolanos? ¿Viven peor sus élites? ¿Alguien recuerda a Maduro?

Voy a probar: #freemaduro
Aivá, pues no.
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#5 harverto
Seguro que la sociedad española reacciona ante tal injusticpfff JAJAJAJAJAJAAJA
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ixo #6 ixo
Venezuela, el nuevo Estado nº 51 de Estados Unidos de América, pero sin voz ni voto. :palm:
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#9 arreglenenlacemagico
venezuela desgraciadamente se convertira en una democracia cuando este todo atado lo que me hace gracia y es paradójico es que los que defendian a maduro ahora les corra prisa una democracia plena no sera que antes no lo era pero no interesaba decirlo no te vayan a llamar facha o algo asi o otanista xD
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menéame