EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y permite ciertas transacciones

Estados Unidos ha decidido flexibilizar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y otras tres entidades públicas, permitiendo determinadas transacciones financieras con instituciones del país, según medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) ha emitido una licencia que autoriza operaciones con varias entidades venezolanas, entre ellas el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.