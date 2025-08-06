Educación admite que no puede evaluar métodos privados de matemáticas como Innovamat

El Departamento de Educación busca una fórmula que le ayuda a mejorar la enseñanza de las matemáticas y así remontar los malos resultados. Educación hace tiempo que propugna que hay que evaluar qué funciona y qué no y por eso ha encargado al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas un análisis de los programas piloto que se están llevando a cabo, como el Florence. Otra cosa son las metodologías impulsadas por empresas privadas, presentes en muchas aulas y algunas muy cuestionadas, como Innovamat, Math bits o Math Tutoring, entre otras.