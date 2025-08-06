edición general
Educación admite que no puede evaluar métodos privados de matemáticas como Innovamat

El Departamento de Educación busca una fórmula que le ayuda a mejorar la enseñanza de las matemáticas y así remontar los malos resultados. Educación hace tiempo que propugna que hay que evaluar qué funciona y qué no y por eso ha encargado al Instituto de Evaluación de Políticas Públicas un análisis de los programas piloto que se están llevando a cabo, como el Florence. Otra cosa son las metodologías impulsadas por empresas privadas, presentes en muchas aulas y algunas muy cuestionadas, como Innovamat, Math bits o Math Tutoring, entre otras.

#1 sald64059
Me pongo el palillo en la boca.
Lo mismo en lugar de buscar métodos nuevo, para mejorar los resultados podemos comenzar a volver a los viejos, los que sabemos que funcionan, eso que se llamaba estudiar y memorizar como cabrones. Y ya a partir de ahí buscamos mejores métodos.
Como padre de un niño que va s segundo, el nivel de exigencias es... Horripilante.
reivaj01 #2 reivaj01
#1 "memorizar como cabrones"
Eso es, para que se necesita entender nada.
#3 sald64059
#2 veo que has entendido el sentido de mi mensaje a la perfección.
Seguro que usaste métodos alternativos de estudio en su dia...
