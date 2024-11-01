edición general
Eduardo Inda llama “terroristas” y “basura humana” a los activistas que boicotean La Vuelta y pide que vayan a la cárcel

El agitador ultraderechista y difusor de bulos defiende que “vayan a la cárcel” los miembros del movimiento de solidaridad con Palestina

victorjba #2 victorjba
La basura humana llama basura humana a los demás.

fareway #1 fareway
A Inda solo le gusta mandarlos a la casa de Iglesias. Pablo Iglesias, ese genocida...

hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera *
#1 eso y que Ayuso le mande buenos fardos de billetes (a nuestra cuenta) para financiar su chiringuito a cambio de ir soltando mierda por la boca.

#4 Leon_Bocanegra *
Eduardito cariño, si esa gente es basura, que coño eres tú? Que no llegas ni a la diarrea que caga esa misma gente después de comerse dos kebabs con salsa caducada.

Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers
Qué pocas hostias se lleva este bastardo vendepatrias. ¿Ya ha pagado la manutención de sus hijos? xD

Cehona #8 Cehona
Y a este señor le dió audiencia público/privada el Rey de España.
Debe estar desesperada la monarquía.

Fotoperfecta #3 Fotoperfecta
Este sujeto no declara, opina o dice...simplemente eructa o ventosea palabras.

Aergon #10 Aergon
¿Alguien para demandarle por difamar con calumnias y por blanquear a genocidas?

#9 omega7767
todos son terroristas, todos

#7 NireeN
También hay gente que piensa que Inda debería estar entre rejas y en estas estamos.


