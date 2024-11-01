·
Eduardo Inda llama “terroristas” y “basura humana” a los activistas que boicotean La Vuelta y pide que vayan a la cárcel
El agitador ultraderechista y difusor de bulos defiende que “vayan a la cárcel” los miembros del movimiento de solidaridad con Palestina
#2
victorjba
La basura humana llama basura humana a los demás.
6
K
81
#1
fareway
A Inda solo le gusta mandarlos a la casa de Iglesias. Pablo Iglesias, ese genocida...
3
K
59
#6
hormiga_cartonera
*
#1
eso y que Ayuso le mande buenos fardos de billetes (a nuestra cuenta) para financiar su chiringuito a cambio de ir soltando mierda por la boca.
1
K
20
#4
Leon_Bocanegra
*
Eduardito cariño, si esa gente es basura, que coño eres tú? Que no llegas ni a la diarrea que caga esa misma gente después de comerse dos kebabs con salsa caducada.
3
K
47
#5
Castigadordepagascalers
Qué pocas hostias se lleva este bastardo vendepatrias. ¿Ya ha pagado la manutención de sus hijos?
3
K
38
#8
Cehona
Y a este señor le dió audiencia público/privada el Rey de España.
Debe estar desesperada la monarquía.
0
K
16
#3
Fotoperfecta
Este sujeto no declara, opina o dice...simplemente eructa o ventosea palabras.
1
K
14
#10
Aergon
¿Alguien para demandarle por difamar con calumnias y por blanquear a genocidas?
0
K
12
#9
omega7767
todos son terroristas, todos
0
K
11
#7
NireeN
También hay gente que piensa que Inda debería estar entre rejas y en estas estamos.
1
K
9
