El edificio de Gaza que aún se mantiene en pie y ayuda a contar la historia de la ofensiva de Israel

El edificio Skeik, en un tranquilo pasaje junto a la calle Omar al Mukhtar, en el oeste de Ciudad de Gaza, era una imagen familiar para los habitantes de la Franja. La calle arbolada que discurría junto a él fue antaño el lugar predilecto de las parejas de novios, deseosas de evitar la mirada socialmente conservadora de los gazatíes. Pero la vía, apodada "Calle de los Enamorados", y el edificio de seis plantas que la domina, están ahora rodeados de escombros. Quedan pocos residentes que recuerden los viejos tiempos.