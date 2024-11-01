Ecuador expulsa a periodista español que cubría protestas indígenas

Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas indígenas contra el gobierno por considerarlo una “amenaza” para la seguridad del país, informó este lunes la presidencia. El comunicador Bernat-Lautaro Bidegain registraba las manifestaciones en contra del alza del precio del diésel para el medio digital Globalat, según sus redes sociales. La semana pasada realizó la cobertura del sepelio de un manifestante indígena muerto por impactos de bala en la región de Imbabura (norte), foco de las protestas contra el presidente Noboa.