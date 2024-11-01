edición general
Ecuador expulsa a periodista español que cubría protestas indígenas

Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas indígenas contra el gobierno por considerarlo una “amenaza” para la seguridad del país, informó este lunes la presidencia. El comunicador Bernat-Lautaro Bidegain registraba las manifestaciones en contra del alza del precio del diésel para el medio digital Globalat, según sus redes sociales. La semana pasada realizó la cobertura del sepelio de un manifestante indígena muerto por impactos de bala en la región de Imbabura (norte), foco de las protestas contra el presidente Noboa.

| etiquetas: ecuador , periodista , expulsión
teneram #3 teneram
El IG del periodista: www.instagram.com/pelofuego__/
#1 poxemita
Hacen bien, con ese nombre igual es otro Pavel.
#2 amusgada
no consigo leer la noticia, pero la cosa lleva calentica en Ecuador semanas, hasta le cortaron el pago al campesinado indígena (cerrándoles cuentas o_o www.elcomercio.com/actualidad/politica/conaie-denuncia-sistematico-blo)

www.elsaltodiario.com/ecuador/cuando-defender-rios-se-convierte-terror
