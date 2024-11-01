La economía de El Salvador de Bukele vive un boom de inversión ante la mejora de la seguridad

El país que en 2015 estaba entre los más inseguros y violentos del mundo, disfruta hoy de una tasa de homicidios mucho más baja, según los datos publicados por el Gobierno y que recoge el Banco Mundial hasta 2022. En solo 10 años, El Salvador ha dado un cambio radical, basado en durísimas políticas que no están exentas de controversia, pero que han reducido la violencia de las calles, al mismo tiempo que han llenado las cárceles de pandilleros y bandidos. La mejora en términos de seguridad, además, está empezando a dar sus frutos.