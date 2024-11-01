edición general
La economía de El Salvador de Bukele vive un boom de inversión ante la mejora de la seguridad

El país que en 2015 estaba entre los más inseguros y violentos del mundo, disfruta hoy de una tasa de homicidios mucho más baja, según los datos publicados por el Gobierno y que recoge el Banco Mundial hasta 2022. En solo 10 años, El Salvador ha dado un cambio radical, basado en durísimas políticas que no están exentas de controversia, pero que han reducido la violencia de las calles, al mismo tiempo que han llenado las cárceles de pandilleros y bandidos. La mejora en términos de seguridad, además, está empezando a dar sus frutos.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Mira, como Alemania en 1933.
3
#2 xaviazo
No sabía que Alemania en 1933 tenía una tasa de homicidios de 140.
0
taSanás #5 taSanás
Sin negativos aún por bull o lo que sea? Qué raro…
0
#4 nadapasista *
¿tu hermano o tu padre no era uno de estos miles que siguen vivos desde 2019 gracias a Bukele verdad?. Imagino que prefieres un inocente en la calle que un culpable en presidio... salvo que hablemos de viogen o violencia sexual en España claro.  media
0
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe
lo mejor hubiera sido mantener las bandas en la calle. Antes si cruzaba pro una calle sin permiso morías, si recibías la llamada que a partir de ahora tienes que dar X dinero todos los meses y no lo dabas morías. Te podían violar, te podían matar y si denunciabas morías. Pero estaban mejor que el régimen fascista que mete a gente en la carcel de ahora.
0

