Echenique declara que también se iría con Carmena si tuviera permiso para circular por Madrid Central

“Yo también me sumaría al proyecto de Manuela Carmena si pudiera circular por Madrid Central, pero no me han concedido la etiqueta ambiental”. Con estas palabras reconocía esta mañana Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, su frustración por no poder sumarse a la alianza de Íñigo Errejón con la alcaldesa Manuela Carmena para concurrir a las elecciones autonómicas.