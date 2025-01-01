edición general
Duplantis vuelve a ganarse a si mismo: ¡enésimo Récord del Mundo de pértiga!

El sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto de pértiga este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6,29 metros. Este nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6,28 metros.

#3 Pastis
#2 eso es porque le pagan por record, cuantas más veces lo supere, más cobra.
3 K 41
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Obvio.
0 K 11
#10 javic
#3 es más destacable por ser buenísimo en lo suyo que por querer sacarle rédito económico.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Enésimo no, decimotercero. Este tío es una bestia, quien sabe dónde está su techo.
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
<<volvió a romper>> #1 Dosificando los récords... eso es porque sabe muy bien done está su limite.
0 K 11
victorjba #4 victorjba
#1 En lo alto del pabellón, a partir de ahora que solo se dedique al aire libre que si no la va a acabar liando xD
0 K 14
#6 Cuchifrito
#1 Pues eso, enésimo con n=13.
1 K 23
EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica *
#6 Ya llegó el 100tifiko ¬¬
0 K 12
TipejoGuti #19 TipejoGuti
#1 Posiblemente él lo sepa, pero si llega ahora mañana se muere de hambre. Lo suyo es batir 13 o 20 veces tu record y cobrar por cada una.
Ojo, no es crítica, cada juego tiene sus reglas.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #13 EsUnaPreguntaRetórica
#12 ¿Y el fraude está en...?
0 K 12
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
#13 A mi no me parece ético ni conforme al espíritu deportivo.
0 K 11
#15 Leon_Bocanegra
#14 por qué?
0 K 8
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo *
#15 si ves la descripción que he hecho, hay algo de engaño en ese procedimiento. El engaño no es ético.
0 K 11
#17 Leon_Bocanegra
#16 Yo no lo veo.
0 K 8
Jointhouse_Blues #18 Jointhouse_Blues
#14 La vida en activo de un atleta profesional es muy corta, y tampoco incumple ninguna norma.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #20 MoñecoTeDrapo
#18 porque es el sistema el que invita a eso. Q.E.D.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
El sistema invita al fraude. Ya pasó con Bubka.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#8 ¿A qué te refieres?
0 K 12
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
#9 a batir el record por un cm., y en la siguiente competición por otro, y así batirlo muchas veces cuando probablemente, aunque nadie puede probarlo, pudieras haber conseguido un récord mucho más alto a la primera.
Según está el sistema de estas pruebas de atletismo, prácticamente te invitan a hacerlo así.
0 K 11
Sacronte #22 Sacronte
Joder, justo hoy pensé en Duplantis (porque alguien pidió una motosierra con pértiga xD ) y me encuentro esto ahora. Vaya mala bestia.
0 K 10
#11 Leon_Bocanegra
En el último record ya hablamos por aquí de que no tiene rivales sino fans. Si veis el vídeo, nada más batir el record aparece corriendo Karalis y lo levanta en peso.
0 K 8
babuino #21 babuino
Cuando Serguei Bubka se retiró pensé que no vería caer ese récord de 6,15m.
Cayó bastantes años después (creo que unos 20).
Pero este tío es una bestia.
Eso sí, se dosifica como Bubka.
Solo espero que calcule bien y le dé tiempo y tenga la oportunidad de hacer su mejor salto en sus mejores años.
0 K 8

