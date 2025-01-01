Duplantis vuelve a ganarse a si mismo: ¡enésimo Récord del Mundo de pértiga!

El sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto de pértiga este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6,29 metros. Este nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6,28 metros.
Ojo, no es crítica, cada juego tiene sus reglas.
Según está el sistema de estas pruebas de atletismo, prácticamente te invitan a hacerlo así.
Cayó bastantes años después (creo que unos 20).
Pero este tío es una bestia.
Eso sí, se dosifica como Bubka.
Solo espero que calcule bien y le dé tiempo y tenga la oportunidad de hacer su mejor salto en sus mejores años.