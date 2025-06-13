edición general
Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería

En las alegaciones contra el decreto que regula su actividad, exigen «igualdad». «Si es necesario que tres quintas partes de la comunidad apruebe la apertura de VUTs

Comentarios destacados:    
lonnegan #3 lonnegan
Los dueños de pisos turísticos hacen una propuesta totalmente infantil por la pataleta que tienen encima.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 espérate que igual hasta sale bien xD
#12 yarkyark
#3 Juguemos a su juego. Que los pisos turísticos tengan que cumplir las mismas normativas que los bares:

Baños separados, aislamientos, instalaciones eléctricas especiales, permisos, horas de apertura y de cierre, sistemas antincendios, inspecciones de sanidad, etc...
frg #16 frg
#12 Insonorización, salidas de incendios, ...
ehizabai #5 ehizabai *
Ya que plantean igualdad, que lo planteen bien. Si un propietario de un piso quiere abrir un bar en su casa, que pida permiso a la comunidad.
¿A que todos vemos absurdo abrir un bar en un piso? Pues eso mismo con los hoteles.
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#5 Pues justo eso es lo que dicen, que si la comunidad puede vetar viviendas de uso turístico (VUT), que también pueda vetar locales de hostelería.
lonnegan #11 lonnegan
#10 No tiene ningún sentido. El propósito de una vivienda es habitarla, no explotarla con fines comerciales. El propósito del bajo comercial si es la explotación comercial por definición.
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
#11 pero, a sensu contrario, un piso sí puede contener un despacho profesional o incluso ser la sede social (no solo fiscal) de una empresa.
frg #17 frg
#14 En mi portal no.
ehizabai #13 ehizabai
#10 Vetar en pisos actividades. Los locales se destinan per se a actividades.
¿Sería medio normal vetar viviendas en pisos? Es lo que plantean.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
#13 pues no había entendido bien tu argumento
#2 Luiskelele
Menudos cojones. Son bajos comerciales por algo, no viviendas.
Paltus #6 Paltus *
Y esta es la filosofía que nos lleva a los españoles a gozar de nuestra calidad de vida. Es más fácil luchar porque los demás estén peor que luchar por yo estar mejor.
En este caso aunque sea a costa de un negocio que es un problema para las comunidades de vecinos que es donde la gente tiene derecho a vivir y a descansar.
frg #18 frg
#6 En este caso son ratas haciendo ruido.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No hay huevos Barbón xD
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Elmundotoday? No, la desfachatez.
#9 Barret_Garvey
Fácil, primero que todas las VUT estén registradas y paguen los debidos impuestos. Segundo que ellos tengan que cumplir las mismas condiciones que los hoteles. Tercero que soliciten permiso a los inquilinos del edificio.
#7 sarri
Eso eso, y que quiten los hoteles también! Buena carretilla deben gastar para llevar esos huevazos

