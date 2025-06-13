Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería

En las alegaciones contra el decreto que regula su actividad, exigen «igualdad». «Si es necesario que tres quintas partes de la comunidad apruebe la apertura de VUTs
Baños separados, aislamientos, instalaciones eléctricas especiales, permisos, horas de apertura y de cierre, sistemas antincendios, inspecciones de sanidad, etc...
¿A que todos vemos absurdo abrir un bar en un piso? Pues eso mismo con los hoteles.
¿Sería medio normal vetar viviendas en pisos? Es lo que plantean.
En este caso aunque sea a costa de un negocio que es un problema para las comunidades de vecinos que es donde la gente tiene derecho a vivir y a descansar.
