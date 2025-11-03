edición general
El dueño de Kleenex compra la empresa de Tylenol y Neutrógena por casi 35.000 millones

Kimberly-Clark se hace con Kenvue, con marcas como Johnson’s o Listerine, una empresa a la que Trump acusa de vender un analgésico relacionado con el autismo www.meneame.net/story/secretario-salud-kennedy-trump-relacionan-circun

Trump acusa a Listerine de causar autismo, pero si le financian alguna cosa como su próxima campaña o un nuevo puticlub en la Casablanca, dirá que nada deja los piños más blancos y frescos que Listerine.
#2 En realidad se refiere al tylenol (paracetamol) pero bueno, da igual, mañana dirá que nada (salvo el fentanilo) quita mejor el dolor que el tylenol.
Esto viene de cuando Johnson& Johnson separó los negocios de equipamiento médico y farma por un lado, y consumidor por otro, justo cuando tocaba el juicio por los polvos de talco...

A ver a quién le toca pagar el pato ahora
Hablamos de manipulación por parte de Trump y Kennedy?  media
¿Y en que afecta eso a los gorgonitas?
