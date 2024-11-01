Drones iraníes atacaron hoy una de las refinerías de petróleo más grandes, la refinería Al-Ahmadi en Kuwait [ eng ]

Drones iraníes atacaron hoy una de las refinerías de petróleo más grandes, la refinería Al-Ahmadi en Kuwait [ eng ]

Ataques con drones iraníes tuvieron como objetivo dos de las principales refinerías de petróleo de Kuwait la madrugada del jueves, provocando incendios en ambas instalaciones y movilizando la defensa aérea en todo el país. El primer ataque impactó una unidad operativa en la refinería Mina Al-Ahmadi, causando un incendio limitado que fue controlado rápidamente sin que se registraran heridos. Poco después, un segundo ataque tuvo como objetivo la refinería Mina Abdullah, también operada por la Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait, provocando...

11 3 0 K 165 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
La resaca de todo esto, cuando acabe de un modo u otro, va a ser larga de cojones...
Derko_89 #8 Derko_89 *
#2 Resaca de tal calibre que reabrirán las minas de carbón de Sierra Morena, Andorra (Teruel), el Bierzo y el Berguedà :foreveralone:
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 HUNOSA nunca cerro :troll:
Dragstat #14 Dragstat
#9 si seguro que hay gente que se alegra como forma de revancha. Pero la mayoría de la gente, lo único positivo que vemos en todo esto es ratificar lo horrorosas que son las guerras, para que los que no son conscientes de llo puedan quizás entenderlo. Solo el hecho de invertir tantos miles de millones en armamento y defensa, aunque no se use, en lugar de hacerlo en cosas más productivas ya es una desgracia.
alehopio #1 alehopio
Los medios de información en Kuwait tienen prohibido dar información que no sea la que el gobierno dicte. Se les ha advertido que se tomarán medidas legales inmediatas, sin previo aviso, contra los medios de comunicación que difundan noticias "no verificadas por el gobierno" o que "desestabilicen la opinión pública".

Sin embargo, circulan por las redes sociales imágenes de los ataques.

x.com/WarMonitors/status/2034583280960360726
#10 rystan
Yo no creo que USA se pueda recuperar nunca de lo que ha hecho Trump. Quiero decir no completamente.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Y por aquí la gente alegrándose de que Irán ataque a los países vecinos.

Después si estos paises atacan a Irán y el conflicto escala a una guerra regional, serán todos impropelios contra estos países y bendiciones para Irán.

Que ya nos conocemos
#4 soberao
#3 Está claro quien nos está llevando al abismo y dudo que haya nadie por aquí que se alegre de lo que está pasando aquí, y más cuando están los sionistas desbocados yendo a su bola.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Eso lo pensarás tú, pero yo veo muchos comentarios justificando y hasta alegrándose de los ataques de Irán a los países vecinos.
Huaso #5 Huaso
#3 se escribe improperios. Y no. “Estos países” cometieron el error de confiar en yuesei para el grueso de su defensa frente a todos estos ataques. Por eso la región árabe está sembrada de bases yanquis.
Ahora don Trumpo los ha dejado con el risqueto al aire. Tranquilo, que las consecuencias de todo esto van a ser acercar todo lo que no sea USA a los brazos de oriente.
Dragstat #7 Dragstat
#3 No sé a qué te refieres con "por aquí". Yo lo que veo es que la mayoría de la gente teme los conflictos bélicos y si de algo se alegra, una vez que nos han involucrado a todo el planeta, es de que los que no lo ven puedan abrir los ojos con los poderosos, viendo cómo empiezan guerras como el que decide que zapatos se pone cada mañana, sin importar a quién le afecta y quién muere. Somos meros números para ellos, les tiene sin cuidado el bienestar de la gente. Y esto lo muestra…   » ver todo el comentario
#9 El_dinero_no_es_de_nadie *
#7 Mira el microblogging que hace este con el titular, de:
Emiratos Árabes Unidos condena el ataque terrorista de Irán contra la planta de gas de Habshan y Bab Field

A: Drones iraníes atacaron hoy otro campo de gas, las instalaciones Habshan Gas y el campo de gas Bab en Emiratos Árabes Unidos
www.meneame.net/story/drones-iranies-atacaron-hoy-otro-campo-gas-insta

Lo que hay que destacar es el logro de que Irán a atacado y destruido una instalación en EAU y no la queja por el ataque
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#3 ataques entre dictaduras, teocracias y regímenes que no respetan los DDHH
