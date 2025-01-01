Dron eléctrico estadounidense establece récord Guinness mundial con un vuelo de 3 horas y 11 minutos

El Q12 de SiFly, con un vuelo de 3 horas, 11 minutos y 53 segundos, registrado oficialmente el 26 de julio de 2025 en California, ha roto el récord mundial en la categoría de drones eléctricos de 5 a 20 kg. Lo logró de forma totalmente autónoma, en una órbita de 600 m de ancho a altitud constante de 50 m y volando a 50 km/h. Empleó una combinación inteligente de elementos existentes, pero nunca antes integrados tan eficientemente: rotores de gran diámetro, celdas de batería 21700 y diseño ligero y robusto. Además, es 10 veces más silencioso.
