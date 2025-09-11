El drama de tener menos de 30 años en España: necesitas cuatro años de salario íntegro para la entrada de una hipoteca y 14 para pagarla

Ser joven hoy en día no es fácil. O tienes padres que te dejan la vida solucionada o te toca hacer frente a una dura realidad: el tenebroso mercado de la vivienda en España. Para los que todavía están por debajo de los 30 años, esa edad en la que parece que tienes toda la vida por delante y estás en momento de experimentar y de equivocarse, en lo que no tendrán mucha opción a cometer errores es en la compra de vivienda. Según datos recientes recogidos por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) en su balance.
| etiquetas: hipoteca , vivienda , españa
Y alguien con 47 ?
Aunque la vivienda se ponga al 0.9 de interes y consiga reunir los ahorros para la entrada, jamás podrá comprar vivienda. No le darán una hipoteca con una cuota razonable....
Alguien de 30 puede perfectamente hacer una hipoteca a 35 años. Con más de 45 como mucho, 15 años.
Sí, le dan hipoteca a 30 años, supongo que el banco cuenta con que en algún momento heredará el 50% del piso de su madre y lo usará para amortizar el principal que le quede. En Bankinter
A ver si va a estar disfrutando lo votado.
Con eso no solucionan nada, claro, pero es más cómodo que hacer algo, analizar a fondo el por qué de las cosas y les pone palote con una supuesto superioridad moral e intelectual.
Y, ya tú sabes, si no les aplaudes cualquiera de sus eslóganes, es que eres un racista recalcitrante que en las noches de luna llena te sale bigotito hitleriano y voz aflautada.
Entiendo que os joda, pero ya va tocando dejar de tener colores de por vida. A mí si la derecha la caga me jode, pero si la caga la izquierda me jode el doble. Porque soy de izquierdas.
Cual fue el lema número 1 del gobierno?
Que es lo que nos jode?
Porque me hablas en plural?
Y digo "os" porque en este patio no son una ni dos personas las que están absolutamente lobotomizadas con este gobierno que son incapaces de encajar que lo hacen mal, todos lo hacen mal.
Y seguramente a ti te habrán llamado facha por pensar diferente, a qué si?
Pero entonces me confirmas que te han llamado fascista "solo por pensar diferente"?
¿Tú entiendes que hace 3 comentarios he dicho que soy de izquierdas?
Pero de la izquierda de Anguita, no esta mierda que tenemos.
Ese superhéroe político al que le hicieron algo parecido,pero con menos dureza, que lo que le están haciendo a la familia iglesias.
Sabes lo que te va a romper a ti los esquemas, es que yo, aunque no voté a Anguita porque no tenía edad, en cuanto cumplí… » ver todo el comentario
Y saben que hay cosas necesarias a las que la gente no puede renunciar, como la vivienda. La gente pagará lo que sea por tener un espacio mínimo vital donde vivir y tener a su familia.
El Capitalismo es el problema, y la falta total de voluntad de todos los partidos para resolverlo es inherente al propio sistema.
En tiempos las hipotecas se llegaron a pedir a 30 años...
La realidad es que como los trabajos se siguen concentrando en las grandes ciudades como Madrid, esos datos ya suben una barbaridad y la pobre casa de la abuela de 20.000€ del pueblo se terminará derrumbando...