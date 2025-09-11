El drama de tener menos de 30 años en España: necesitas cuatro años de salario íntegro para la entrada de una hipoteca y 14 para pagarla

Ser joven hoy en día no es fácil. O tienes padres que te dejan la vida solucionada o te toca hacer frente a una dura realidad: el tenebroso mercado de la vivienda en España. Para los que todavía están por debajo de los 30 años, esa edad en la que parece que tienes toda la vida por delante y estás en momento de experimentar y de equivocarse, en lo que no tendrán mucha opción a cometer errores es en la compra de vivienda. Según datos recientes recogidos por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) en su balance.