El drama de tener menos de 30 años en España: necesitas cuatro años de salario íntegro para la entrada de una hipoteca y 14 para pagarla

Ser joven hoy en día no es fácil. O tienes padres que te dejan la vida solucionada o te toca hacer frente a una dura realidad: el tenebroso mercado de la vivienda en España. Para los que todavía están por debajo de los 30 años, esa edad en la que parece que tienes toda la vida por delante y estás en momento de experimentar y de equivocarse, en lo que no tendrán mucha opción a cometer errores es en la compra de vivienda. Según datos recientes recogidos por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) en su balance.

mmlv #15 mmlv
Pues no parece muy grave: ni manifestaciones, ni protestas, ni organización sindical para mejorar salarios y condiciones, ni movimientos por el derecho a la vivienda, ni huelgas....
XtrMnIO #21 XtrMnIO
#15 Ahí le has dado, aprendamos de los franceses, que por lo menos en esto nos dan mil vueltas.
#13 chavi *
Y si tienes más de 40 y no has podido comprar vivienda (algo común) ya no es trágico ?

Y alguien con 47 ?
Aunque la vivienda se ponga al 0.9 de interes y consiga reunir los ahorros para la entrada, jamás podrá comprar vivienda. No le darán una hipoteca con una cuota razonable....

Alguien de 30 puede perfectamente hacer una hipoteca a 35 años. Con más de 45 como mucho, 15 años.
O.OOЄ #35 O.OOЄ
#13 El gran problema de la burbuja del 2004 comenzó cuando los bancos empezaron a dar hipotecas a 25 y 30 años. Si limitas la duración máxima de las hipotecas a 20 años (que ya está bien) y los precios de las viviendas quedan automáticamente ligados al salario medio y llega un momento que no pueden crecer más. En el momento que la cuota mensual se iguale al 50% de los ingresos de quienes la contratan, ya se sujetan los precios solos.
#40 EISev
#13 tengo un amigo separado que está en ello, comprando vivienda con 46 años. Además en su caso está limitado por la zona ya que tiene custodia compartida y no puede irse a tomar por saco del colegio.

Sí, le dan hipoteca a 30 años, supongo que el banco cuenta con que en algún momento heredará el 50% del piso de su madre y lo usará para amortizar el principal que le quede. En Bankinter
Tertuliano_equidistante #59 Tertuliano_equidistante
#40 Es que al banco le interesa darle una hipoteca a 30 años. Los intereses totales son mucho mayores, pero además con el sistema francés de amortización la mayoría de los intereses se pagan al principio. Cuando hayan pasado 20 años solo quedará capital por amortizar, tranquilo que el banco sabrá cómo recuperarlo en caso de fallecimiento.
#42 Selection
#13 Tráeme el historial de votos de ese tío de más de 40 y vemos a ver qué ha decidido.

A ver si va a estar disfrutando lo votado.
platypu #1 platypu
Pero han parado a la ultraderecha
#6 Poll
#1 Con la ultraderecha viviríamos casi todos de alquiler, y teniendo que aportar cada mes más del 100% del salario medio.
platypu #8 platypu
#6 Puestos a inventar, se inventa a lo grande
#12 Poll
#8 Has empezado tú
The_real_deal #7 The_real_deal
#1 ahora viene Vox y arregla este tinglao con unas corridas de toros, expulsando a 8M de migrantes y quitándole el presupuesto a la aemet.
Frasier_Crane #16 Frasier_Crane
#7 Curioso que se mencione a Vox en un hilo en el que no tiene nada que ver cuando los responsables políticos son otros bien distintos.
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#16 aquí se lo tragan todo.
shake-it #23 shake-it
#16 No tan distintos...
Frasier_Crane #26 Frasier_Crane
#23 Que yo sepa aquí quien ha gobernado son el PSOE y el PP, pero parece que las culpas se las tiene que llevar quien no ha gobernado todavía. El caos total viene por las décadas de desidia y corrupción de estos dos partidos, no señalemos a quien no tiene culpa de nada de momento.
shake-it #28 shake-it
#26 Te digo que no son tan distintos a Vox, que en cuanto ha tenido la oportunidad ha trincado, de manera más burda y torpe si cabe. Eso sí, toros y banderas de España que no falten. Al menos PPSOE tienen ciertas nociones del funcionamiento de las instituciones.
Frasier_Crane #30 Frasier_Crane
#28 Si no te digo que sean distintos, o incluso quizás peores, pero no son los culpables de esto. Mencionemos aquí a Aznar, Zapatero, González, Feijóo, Pedro Sánchez, Rajoy y la virgen, o a todos los gobiernos autonómicos en su mayoría también de PP/PSOE pero mencionar a Vox creo que está fuera de lugar y desvía la mirada de los verdaderos responsables que son todos los gobernantes que hemos tenido.
shake-it #39 shake-it
#30 Por supuesto, creo que sabemos muy bien por qué estamos donde estamos. Y no sólo señales a presidentes del gobierno. Las competencias de vivienda están transferidas a las CCAA. En el fondo la culpa es del modelo productivo y de proteger la propiedad privada por encima del interés general, algo contra lo que nadie quiere hacer nada.
mefistófeles #27 mefistófeles
#16 es uno de sus comodines para todo, junto a los de "atado y bien atado·, "le llaman democracia y no lo es" y "régimen del 75"

Con eso no solucionan nada, claro, pero es más cómodo que hacer algo, analizar a fondo el por qué de las cosas y les pone palote con una supuesto superioridad moral e intelectual.

Y, ya tú sabes, si no les aplaudes cualquiera de sus eslóganes, es que eres un racista recalcitrante que en las noches de luna llena te sale bigotito hitleriano y voz aflautada.
#29 Leon_Bocanegra
#16 cuéntaselo al troll del comentario #_1 que es el que ha venido a enmierdar con el tema de la ultraderecha.
#34 Selection
#29 Bueno, fue prácticamente el lema número 1 del gobierno actual que desde luego tiene varias órdenes de magnitud por encima de culpa que VOX en este tema específicamente.

Entiendo que os joda, pero ya va tocando dejar de tener colores de por vida. A mí si la derecha la caga me jode, pero si la caga la izquierda me jode el doble. Porque soy de izquierdas.
#44 Leon_Bocanegra *
#34 No he entendido nada de tu comentario.

Cual fue el lema número 1 del gobierno?

Que es lo que nos jode?

Porque me hablas en plural?
#51 Selection
#44 El "Hemos parado a la ultraderecha" y el "Hay que parar a la ultraderecha" fueron claramente lemas que ha llevado la izquierda en este país y que mucha gente compró para entregarle al PSOE el poder una vez más.

Y digo "os" porque en este patio no son una ni dos personas las que están absolutamente lobotomizadas con este gobierno que son incapaces de encajar que lo hacen mal, todos lo hacen mal.
#52 Leon_Bocanegra
#51 Virgen santisima. Todos lobotomizados menos tú.
Y seguramente a ti te habrán llamado facha por pensar diferente, a qué si?
#53 Selection
#52 Me han llamado de todo, pero por si acaso te rompe los esquemas mi último voto en las elecciones fue a Podemos, solo que fue hace más de 10 años.
#54 Leon_Bocanegra *
#53 si, antes votabas a podemos y ahora vas a votar a vox , esa ya la conocemos. De hecho lo que me habría roto los esquemas es que no hubieras dicho que votaste a podemos.

Pero entonces me confirmas que te han llamado fascista "solo por pensar diferente"?
#55 Selection
#54 No, yo no voy a votar a VOX.

¿Tú entiendes que hace 3 comentarios he dicho que soy de izquierdas?

Pero de la izquierda de Anguita, no esta mierda que tenemos.
#60 Leon_Bocanegra *
#55 Ah ,si , el genial Anguita. Ese superhéroe político al que no votaban ni los de su familia. Ese superhéroe político al que no votaban ni los de su familia porque los mediosnde comunicación le convirtieron en poco menos que una caricatura.
Ese superhéroe político al que le hicieron algo parecido,pero con menos dureza, que lo que le están haciendo a la familia iglesias.

Sabes lo que te va a romper a ti los esquemas, es que yo, aunque no voté a Anguita porque no tenía edad, en cuanto cumplí…   » ver todo el comentario
Morrison #32 Morrison
#16 Lo ha nombrado #1
jacm #9 jacm
Necesitan unos padres con dinero.
OCLuis #5 OCLuis
Ante al agotamiento de los recursos naturales del planeta las élites han encontrado una nueva fuente de riqueza: exprimir a los sufridos habitantes de esta roca. Si han encontrado la forma de sacar petróleo hasta de las piedras con el fracking, a nosotros van a quitarnos la comida de la boca con tal de seguir ganando dinero a espuertas.
Y saben que hay cosas necesarias a las que la gente no puede renunciar, como la vivienda. La gente pagará lo que sea por tener un espacio mínimo vital donde vivir y tener a su familia.
1 K 32
AntiTankie #50 AntiTankie
#5 En España hay mucho espacio para vivir. Si se evita ir siempre a los mismos lugares concurridos, en las dos Castillas existen numerosos pueblos con viviendas disponibles a buenos precios.
alcama #11 alcama
Se protesta más contra la Vuelta a España que por el acceso a la vivienda
AntiTankie #33 AntiTankie
#11 así es este país de mermados
skaworld #24 skaworld *
Es aqui donde los mismos perfiles que aplauden con las orejas a Desokupa, que echan pestes del Sindicato de Inquilin@s y Stop Desaucios, que les parecia estupendo lo del SAREB, que en cada movimiento que intenta pinchar la burbuja del turismo y la hostelería lloriquean y que hablaban de Rato y la liberalizacion de suelo como grandes logros de la democrasia universal.... Vienen a rasgarse la camisa nueva?
shake-it #25 shake-it
#14 Vox ha demostrado que puede hacerlo mucho peor. En cuanto ha tocado poder. No subestimes el poder de cagarla de los iletrados demagogos.
#37 Selection
#25 No ha demostrado nada, deja de inventar.
Morrison #47 Morrison *
#46 no es lo mismo "es" que "es de", parece ser que la comprensión lectora, también ES DE ultraizquierda.
alcama #48 alcama
#47 Lo que es de ultraizquierda es la hipocresía
Morrison #49 Morrison *
#48 Puede ser, porque dudo que en la ultra-derecha sepan qué significa.
Supercinexin #57 Supercinexin
#45 La situación la ha creado el Capitalismo. El PSOE al menos "hace cosas", la derecha en su conjunto total te dirá lo que lleva diciéndote 100 años: que te ciñas al mercado y que la solución es dejar que se construya más, y así bajarán los precios de los pisos porque es la Ley del Mercado. Como con Aznar, ¿verdad? cuando España construía más que Francia y Alemania juntas y los pisos no hacían más que bajar de precio, claro.

El Capitalismo es el problema, y la falta total de voluntad de todos los partidos para resolverlo es inherente al propio sistema.
Supercinexin #41 Supercinexin
#14 En resumen: votemos a Vox, que quizá lo arregle.
Frasier_Crane #45 Frasier_Crane
#41 No, el resumen es, apuntemos a quien ha creado esta situación. El PSOE lleva ya unos cuantos añitos tanto en con Pedro Sánchez como en nuestra democracia como para que la culpa la tenga VOX. Y otros tantos lleva el PP. Apuntemos donde toca.
#58 MetalAgm
#45 El PSOE no hace nada, pero quien tiene competencias en vivienda directamente mas que el gobierno central, que son ayuntamientos y comunidades que en su mayoria estan en manos del PP.... tampoco han hecho nada... pero la culpa 100% de Perro...
Frasier_Crane #61 Frasier_Crane
#58 La culpa es de todos los gobernantes que hemos tenido, de un color y otro. Pero vamos, que el PSOE lleva años ya, eh? Que Pedrito lleva ya 7 años y estamos peor que antes. PSOE y PP, los dos partidos son culpables de esto, y nosotros los votantes por seguir dejándoles en el poder alternando. Miremos donde toca, apuntemos con el dedo a quien gobierna o ha gobernado y no ha cambiado las cosas,
Torrezzno #22 Torrezzno
A ver, que en la siguiente legislatura lo arreglan si o si
#17 Borgiano
El cobete de Pedro
The_real_deal #4 The_real_deal
Hay que votar a Vox, ellos seguro lo arreglan
Frasier_Crane #14 Frasier_Crane
#4 Probablemente no, pero peor que este gobierno y el principal de la oposición es difícil hacerlo.
#20 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Pues, van a votar a VOX, que el mundo arda!!! No te creas que van a votar para que siga igual la cosa. Por mucho que están ahí para trincar.
Morrison #43 Morrison
#38 Un colegio no puede ser facha ni rojo. Lo pueden ser los docentes, equipo directivo, alumnado y padre y madres, etc.
alcama #46 alcama
#43 ¿Y leer es ultraizquierda? ¿ O lo son las personas , docentes, equipo directivo, alumnado y padre y madres que leen ?
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
AntiTankie #31 AntiTankie
Negarse a pagar esas barbaridades y buscar alternativas es suficiente. Todo eso solo para vivir en un piso mediocre, rodeado de cientos de personas apretadas como sardinas a la una.
silencer #2 silencer
Solo 14 años para pagarla?
En tiempos las hipotecas se llegaron a pedir a 30 años...
#3 Sigo_intentandolo
#2 14 años de salario íntegro... joer... ni la entradilla...
#56 MetalAgm
#2 #3 Hombre, es la media de España, donde el precio de un piso de Madrid de 500.000€ se compensa con la casa abandonada del pueblo de la abuela de 20.000€ y hace media...

La realidad es que como los trabajos se siguen concentrando en las grandes ciudades como Madrid, esos datos ya suben una barbaridad y la pobre casa de la abuela de 20.000€ del pueblo se terminará derrumbando...
alcama #10 alcama
#2 Leer es facha
Morrison #36 Morrison
#10 El lema "menos letras y mas escopetas" sí es facha. Leer es de ultraizquierda,
alcama #38 alcama
#36 ¿Y los colegios privados son fachas o ya no?
