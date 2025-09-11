El drama silencioso de los que no pueden evitar a su ex por culpa del alquiler: "Compartir piso con él me ha destrozado"

Tener que convivir con tu ex por no poder encontrar un alquiler que te puedas permitir de manera inmediata tras cortar con él es algo que ocurre con frecuencia, pero no es nada nuevo. Suelen generar cuadros ansiosos, alteraciones en el estado de ánimo y comportamientos maníacos y/o depresivos de persecución y vigilancia hacia la expareja, pensamientos obsesivos e insomnio. Suele ser común, igualmente, que la persona se muestre irascible e irritable, presentando clínica psicosomática.
Por mucho que suena a pobreza cool, una de las soluciones es hacer pisos más pequeños y baratos, aunque sea a costa a de reformar pisos actuales.
Es insostenible que el mismo piso de 100 metros cuadrados se lo estén disputando solteros con buen trabajo, parejas con trabajos de mierda y familias con hijos que son los únicos que de verdad tienen necesidad de todo ese espacio.
La mayoría de gente que conozco estaría encantada con poder dedicar un 30% de su sueldo a alquilar un estudio de 50 metros cuadrados pero las únicas ofertas que ven son gastar el 80% de su sueldo en alquilar pisos de tres dormitorios.
En el curso normal de una vida, la demanda de espacio de vivienda por parte de las personas cambia. Su necesidad de espacio normalmente se incrementa cuando se casan y tienen hijos. Pero, años después, cuando los hijos ya han crecido y se van de casa, los requerimientos de los padres respecto al espacio de vivienda puede que sean menores, y por lo general, cuando uno de los cónyuges fallece, el viudo o
Cuanto vale en Madrid un agujero de 30m2 ?
A todo el que pueda y lo pida y se dejen de tonterías.
Se les llena la boca con el derecho a la vivienda mientras legislan para que siga siendo un bien lo más escaso y caro posible.
El caso es que sus necesidades varían cada 15 días
Un amigo está buscando, tiene custodia compartida y necesita un piso de 3 habitaciones el 50% del mes y de 1 habitación el 50% del mes.
Ese piso mágico no existe así que está buscando 3 habitaciones y no encuentra nada pagable en la zona del colegio al que van
Como no se lleven bien...