El drama silencioso de los que no pueden evitar a su ex por culpa del alquiler: "Compartir piso con él me ha destrozado"

Tener que convivir con tu ex por no poder encontrar un alquiler que te puedas permitir de manera inmediata tras cortar con él es algo que ocurre con frecuencia, pero no es nada nuevo. Suelen generar cuadros ansiosos, alteraciones en el estado de ánimo y comportamientos maníacos y/o depresivos de persecución y vigilancia hacia la expareja, pensamientos obsesivos e insomnio. Suele ser común, igualmente, que la persona se muestre irascible e irritable, presentando clínica psicosomática.

15 comentarios
Cabre13
Lo digo mucho en meneos sobre los problemas de vivienda.
Por mucho que suena a pobreza cool, una de las soluciones es hacer pisos más pequeños y baratos, aunque sea a costa a de reformar pisos actuales.
Es insostenible que el mismo piso de 100 metros cuadrados se lo estén disputando solteros con buen trabajo, parejas con trabajos de mierda y familias con hijos que son los únicos que de verdad tienen necesidad de todo ese espacio.
La mayoría de gente que conozco estaría encantada con poder dedicar un 30% de su sueldo a alquilar un estudio de 50 metros cuadrados pero las únicas ofertas que ven son gastar el 80% de su sueldo en alquilar pisos de tres dormitorios.
1 K 25
Torrezzno
#1 Eso que dices lo explica Thomas Sowell perfectamente en su libro de economia básica:

En el curso normal de una vida, la demanda de espacio de vivienda por parte de las personas cambia. Su necesidad de espacio normalmente se incrementa cuando se casan y tienen hijos. Pero, años después, cuando los hijos ya han crecido y se van de casa, los requerimientos de los padres respecto al espacio de vivienda puede que sean menores, y por lo general, cuando uno de los cónyuges fallece, el viudo o

…   » ver todo el comentario
1 K 18
chavi
#1 Mas pequeños aún ?

Cuanto vale en Madrid un agujero de 30m2 ?
1 K 24
Ankor
#1 Hace años, Zapatero propuso semejante, mini pisos sociales de 30m2 y se le echaron encima desde todos los sectores. Hoy visto, no es mala idea.
1 K 20
ummon
#1 TELETRABAJO!!!!
A todo el que pueda y lo pida y se dejen de tonterías.
0 K 12
Dragstat
#1 es que justo ahí se ve que no interesa arreglar nada. Muchos se meterían en una mini habitación que simplemente tenga váter, lavabo, ducha y espacio para una cama. No es un problema, es un negocio. No van a dar vivienda barata porque afecta a una minoría, la gran mayoría no quiere, y los que cortan el bacalao menos. Además los jóvenes son más pobres que las ratas, no se pueden permitir prácticamente nada. Así que hasta que no sean la mayoría los afectados o explote por algún lado y afecte a los no interesados no se va a mover nada.
0 K 20
bronco1890
#1 En Madrid han cambiado la normativa hace poco para subir la superficie útil mínima de 25 a 40 metros cuadrados.
Se les llena la boca con el derecho a la vivienda mientras legislan para que siga siendo un bien lo más escaso y caro posible.
0 K 11
MiguelDeUnamano
#1 No digo que no, lo que planteo es cuánto tardarían en subir los precios tanto como para que un pequeño avance quede en nada.
0 K 16
chavi
#3 Bueno yo me crie con 2 hermanos. Los tres en la misma habitacion de unos 10m2
1 K 25
EISev
#7 pues cambialo por 2 habitaciones y que compartan habitación sus hijos adolescentes

El caso es que sus necesidades varían cada 15 días
0 K 11
Torrezzno
El drama silencioso dice xD xD xD . No entiendo, no pueden intercambiarse con otra persona que esté en una situación similar?. Un juego de las sillas de ex
1 K 23
EISev
#2 realmente es complicado y más si hay hijos

Un amigo está buscando, tiene custodia compartida y necesita un piso de 3 habitaciones el 50% del mes y de 1 habitación el 50% del mes.


Ese piso mágico no existe así que está buscando 3 habitaciones y no encuentra nada pagable en la zona del colegio al que van
0 K 11
yokitolakaka
Hombre ver que tu ex mujer/marido se trae a un@ marom@ y oirlos zumbar...

Como no se lleven bien...
1 K 20
pitercio
Cuesta un huevo andar trincando con un tercero en el domicilio compartido con un segundo.
0 K 12
ChatGPT
Comprar una vivienda a medias sin plan B? Muy seguro tienes que estar
0 K 10

