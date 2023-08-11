Dragones y Mazmorras: Los primeros cómics de Dungeons & Dragons de la historia

No fue ni Marvel Comics, ni DC Comics quien editara por primera vez un tebeo relacionado con la franquicia del juego de rol más célebre de la historia, sino Forum durante 27 entregas en una serie de cadencia semanal que recogía las adaptaciones de la serie animada que hacia furor entre la chavalada de la época (...) Nada más emitirse los dos primeros episodios, la serie ya fue un hit en España. Y en Cómics Fórum lo tuvieron claro.