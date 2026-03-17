El Dow Jones Industrial Average cae más de 750 puntos a un nuevo mínimo de 2026 por la inflación; la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas [ENG]

Las acciones cayeron el miércoles tras nuevos datos económicos de EE. UU. y comentarios del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos que aumentaron las preocupaciones sobre una inflación persistente en el país. El Dow Jones Industrial Average perdió 768.11 puntos (1.63%) y cerró en 46,225.15, marcando un nuevo mínimo del año y quedando por debajo de su media móvil de 200 días. Con una caída mensual superior al 5%, va camino a su peor mes desde 2022. El S&P 500 bajó 1.36% a 6,624.70, mientras que el Nasdaq Composite cayó 1.46% hasta 22,152.