edición general
10 meneos
21 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Dos guardias civiles agredidos en el asentamiento de Atochares por un inmigrante con orden de expulsión

Dos agentes del puesto principal de la Guardia Civil en Níjar resultaron heridos en su intento de identificar y detener a un inmigrante al que acompañaron a comprobar su pasaporte al asentamiento chabolista de la pedanía de Atochares. Los hechos ocurrieron el lunes 4 de agosto a mediodía cuando los dos guardias civiles realizaban labores de seguridad ciudadana en prevención y detección de consumo de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio. En la calle Brasil de San Isidro realizaron la identificación aleatoria de un joven inmigrante...

| etiquetas: guardia. civil , níjar , almería , agresión , inmigrante , expulsión
8 2 9 K 13 actualidad
10 comentarios
8 2 9 K 13 actualidad
Priorat #7 Priorat
Una identificación "aleatoria", ¿no?

De esas identificaciones "aleatorias" que solo afectan a inmigrantes contratados en condiciones de semi-esclavitud, ¿no?
1 K 25
#8 Leon_Bocanegra
He visto desde fuera el comentario más votado y ya sabía de quién era.
Que cansinismo.
1 K 19
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Le hemos fallado como sociedad.
2 K 19
#2 diablos_maiq
#1 deberíamos haber acompañado a los guardias civiles
0 K 11
makinavaja #4 makinavaja
O los pikoletos son cada día más flojos, o los inmigrantes que vienen son como Terminator.... :-D :-D :-D :-D
0 K 13
#10 Leon_Bocanegra
#4 No hace falta que sean como terminator. Isa Serra sola se basta para cargarse a un par de ellos. Y pesa 30 kilos... En mojado.
0 K 8
a69 #6 a69
Pues la guardia civil que hablen con sus amiguitos los jueces a ver por qué consienten que estos delincuentes anden sueltos.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Los fascistas de extrema izquierda que tanto abundan por esta web, como no, intentando silenciar la realidad. @admin @Imparsifal de verdad que no entiendo cómo no despega la página.
0 K 9
#9 Leon_Bocanegra *
#5 de verdad que no entiendo cómo no despega la página

Puede que sea porque a nadie le interesa leerte repetir una y otra vez los mismos mensajes de mierda y tener que aguantar ademas tus insultos?


www.meneame.net/search?page=1&q=Fallado&w=comments&h=&
0 K 8

menéame