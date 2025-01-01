Dos guardias civiles agredidos en el asentamiento de Atochares por un inmigrante con orden de expulsión

Dos agentes del puesto principal de la Guardia Civil en Níjar resultaron heridos en su intento de identificar y detener a un inmigrante al que acompañaron a comprobar su pasaporte al asentamiento chabolista de la pedanía de Atochares. Los hechos ocurrieron el lunes 4 de agosto a mediodía cuando los dos guardias civiles realizaban labores de seguridad ciudadana en prevención y detección de consumo de sustancias estupefacientes en las zonas de ocio. En la calle Brasil de San Isidro realizaron la identificación aleatoria de un joven inmigrante...