Dos DANAS en dos semanas en la Comunidad Valenciana

Dos danas en apenas quince días. Dos tormentas que han puesto en alerta máxima a toda la fachada mediterránea y que confirman, con una crudeza que ya no admite matices, que el litoral de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante se ha convertido en la zona cero del cambio climático en España. Lo que antes considerábamos excepciones meteorológicas hoy empieza a consolidarse como norma.