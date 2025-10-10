Dos DANAS en dos semanas en la Comunidad Valenciana

Dos danas en apenas quince días. Dos tormentas que han puesto en alerta máxima a toda la fachada mediterránea y que confirman, con una crudeza que ya no admite matices, que el litoral de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante se ha convertido en la zona cero del cambio climático en España. Lo que antes considerábamos excepciones meteorológicas hoy empieza a consolidarse como norma.
| etiquetas: valencia , dana , cambio climático
Quiero decir... Somos conscientes me incluyo porqué yo vivo en esa zona y el miedo a otro episodio de este tipo se palpa en el ambiente cada vez que se pronuncia la palabra Dana.
A una noticia de inundaciones pedían cerrarla a los admins por "minuto y resultado"