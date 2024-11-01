edición general
7 meneos
49 clics
Los dos clientes misteriosos de NVIDIA concentran el 39 % de sus ingresos trimestrales y reavivan las dudas sobre su dependencia

Los dos clientes misteriosos de NVIDIA concentran el 39 % de sus ingresos trimestrales y reavivan las dudas sobre su dependencia

NVIDIA, la compañía que se ha convertido en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial, reveló en su informe a la SEC que solo dos clientes representaron el 39 % de sus ingresos en el segundo trimestre fiscal, finalizado en julio. Una concentración que preocupa a analistas e inversores, pues hace un año esa cifra era del 25 %. Según los datos publicados, el llamado “Cliente A” supuso el 23 % de la facturación, mientras que el “Cliente B” aportó el 16 %. La identidad de ambos no ha sido revelada oficialmente...

| etiquetas: nvidia , gpu , clientes misteriosos , sec , dependencia , resultados , ia
5 2 0 K 80 tecnología
2 comentarios
5 2 0 K 80 tecnología
silvano.jorge #1 silvano.jorge
El problema no es que Nvidia tenga pocos grandes clientes, el problema es un mercado lleno de monopolios y oligopolios.
3 K 51
#2 Abril_2025
La dependencia de pocos clientes es una de las peores métricas de una empresa. Por motivos obvios.

Pasa a menudo. Por ejemplo

- Las personas con las que llevas años trabajando dentro de la empresa de tu cliente dejan su puesto de trabajo y los nuevos no ven tan bien vuestro servicio o producto.
- Tras unos años, el cliente te aprieta para que le bajes los precios.
- Alguien decide que hay que recortar, y recorta en ti.

El caso más conocido es el de los proveedores de Mercadona, no es el caso de NVidia, pero es fácil de visualizar.
0 K 10

menéame