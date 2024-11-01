Los dos clientes misteriosos de NVIDIA concentran el 39 % de sus ingresos trimestrales y reavivan las dudas sobre su dependencia

NVIDIA, la compañía que se ha convertido en el epicentro de la revolución de la inteligencia artificial, reveló en su informe a la SEC que solo dos clientes representaron el 39 % de sus ingresos en el segundo trimestre fiscal, finalizado en julio. Una concentración que preocupa a analistas e inversores, pues hace un año esa cifra era del 25 %. Según los datos publicados, el llamado “Cliente A” supuso el 23 % de la facturación, mientras que el “Cliente B” aportó el 16 %. La identidad de ambos no ha sido revelada oficialmente...