Dos arrestados tras encontrar dispositivos sospechosos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani [EN]

El alcalde estaba dentro de la vivienda en ese momento, informó el departamento de policía más tarde el sábado.

#1 kh4os
a los que están detrás de la guerra con Irán, nunca les ha gustado el alcalde de Nueva York, ahí lo dejo.
