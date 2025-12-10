Dos antigüedades chipriotas devueltas de Estados Unidos [Eng]

Los dos artefactos recuperados son una jarra y una jarra de cerámica bícroma III. Ambos datan del período Cipro-Geométrico III (900-750 a. C.). Ambas antigüedades fueron identificadas inicialmente en subastas en línea separadas por los Oficiales de Arqueología del Departamento de Antigüedades, quienes monitorean activamente el tráfico ilegal de artefactos chipriotas en internet. Tras consultar con las respectivas casas de subastas, las piezas fueron retiradas, lo que condujo a su devolución voluntaria.