Dos años después, surgen respuestas sobre cómo Estados Unidos e Israel pasaron por alto las señales de advertencia antes del ataque de Hamás del 7 de Octubre

Pero, una pregunta clave sobre la chispa que encendió el conflicto sigue sin respuesta: ¿Cómo pasó por alto la inteligencia estadounidense las señales de advertencia de un inminente ataque de Hamás?.

israel , gaza , hamas , 7 octubre , eeuu , biden , terrorismo
comentarios
ipanies #3 ipanies
Y si no las pasaron por alto???
Para que un pueblo acceda a sacrificar a otro sin mucha resistencia ni remordimiento es necesario primero recibir un golpe suficientemente contundente pero no catastrófico... Hay muchos ejemplos en la historia de esto.
#11 Almirantecaraculo
#3 aguafiestas, con reflexiones así, si la leen, la entienden y reflexionan sobre ello, a alguno sale de la pubertad a la edad adulta.
Pearl Harbor es un buen ejemplo, no fue falsa bandera, pero tenían suficiente información para evitarlo.
Y rompió la doctrina Monroe, dándole argumentos para entrar en una guerra que el pueblo americano no estaba dispuesta a luchar.
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Necesitaban una excusa para iniciar el genocidio final
Eibi6 #4 Eibi6
Respuesta simple? No paso inadvertida, la dejaron pasar por que politicamente a Netanyahu le convenia algo así
salteado3 #6 salteado3
"¡Huy! Me he dejado la puerta abierta y justo ahora me voy a echar una siesta... Si ahora entrara alguien y nos atacara sería una tragedia y tendríamos que responder proporcionalmente 600:1 arrasando Gaza..."
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Como consumidor de noticias en los 90, tuve la impresión de que Hamás siempre hacía saltar por los aires cualquier tipo de acuerdo de paz entre Israel y la autoridad Palestina. Entonces no parecían trabajar por el bien de los palestinos y eso en mi opinión no cambió nunca.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
El gobierno de Israel sabia lo del atentado de Hamás, a alguien le intereso que siguiera su curso, el Mosad ya lo había avisado.
Veelicus #2 Veelicus
Porque tenian ganas de matar miles de palestinos y quedarse con sus tierras y esa era una escusa cojonuda
#5 XXguiriXX
Le echarán la culpa al informático woke, que coincidentalmente murió a manos de Hamas :shit:
alcama #1 alcama
1300 personas asesinaron los hijos de puta de Hamás. Y ese mismo día celebrándolo.
Malnacidos
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 ¿Los que celebraron en Gaza y Líbano se arrepentirían?
Por desgracia los israelíes se han llevado por delante a muchos otros que ni celebraron, ni querían, ni se les preguntó sobre el ataque de Hamás
Ahora a desescombrar
