Dos años después, surgen respuestas sobre cómo Estados Unidos e Israel pasaron por alto las señales de advertencia antes del ataque de Hamás del 7 de Octubre

Pero, una pregunta clave sobre la chispa que encendió el conflicto sigue sin respuesta: ¿Cómo pasó por alto la inteligencia estadounidense las señales de advertencia de un inminente ataque de Hamás?.
| etiquetas: israel , gaza , hamas , 7 octubre , eeuu , biden , terrorismo
Para que un pueblo acceda a sacrificar a otro sin mucha resistencia ni remordimiento es necesario primero recibir un golpe suficientemente contundente pero no catastrófico... Hay muchos ejemplos en la historia de esto.
Pearl Harbor es un buen ejemplo, no fue falsa bandera, pero tenían suficiente información para evitarlo.
Y rompió la doctrina Monroe, dándole argumentos para entrar en una guerra que el pueblo americano no estaba dispuesta a luchar.
Malnacidos
Por desgracia los israelíes se han llevado por delante a muchos otros que ni celebraron, ni querían, ni se les preguntó sobre el ataque de Hamás
Ahora a desescombrar
