Dos años después de la muerte de Cormac McCarthy, un acceso excepcional a su biblioteca personal revela al hombre detrás del mito [en]

El novelista, famoso por su reclusión, acumuló una colección de miles de libros que abarcaban desde tratados filosóficos hasta matemáticas avanzadas y el topo desnudo. Lo que hace que la biblioteca de McCarthy sea tan intrigante no es solo su tamaño, ni el hecho de que muy pocas personas la conozcan. Sus libros, muchos de los cuales están anotados con comentarios al margen, prometen revelar mucho más sobre este escurridizo gigante literario que las pocas entrevistas evasivas que concedió en vida.