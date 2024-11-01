edición general
De dónde viene el Dragonite andaluz? De meme viral a la gala oficial del Día de Andalucía

¿Qué hacía la imagen de un Pokémon proyectada en la pantalla gigante del Teatro de la Maestranza de Sevilla, en plena gala oficial del Día de Andalucía? A más de uno de los 1.800 asistentes al acto oficial organizado por la Junta de Andalucía -y también a más de un espectador- la proyección de ese dragón animado le dejaría un poco frío. Pero para los habituales en las redes sociales y al mundo de los 'memes', imágenes o vídeos que se comparten habitualmente con fines humorísticos ese guiño al mundo digital fue todo un acierto.

Pacman #1 Pacman
Feliz día, Andalucía!

(y resto del mundo también)

Excepto esa comunidad... Ya sabéis cual. :troll:
#2 soberao *
#0 "Este contenido es exclusivo para suscriptores"
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Debe ser porque ha detectado que no eres andaluz: yo no soy subscriptor y la he podido ver bien.
Pacman #4 Pacman
#2 oh, pues no soy subscriptor y lo veo bien :-S
#5 soberao *
#4 Me tendrán discriminado... Además es una noticia de hace dos años, de 2024...  media
Pacman #6 Pacman
#5 el día de Andalucía es eterno
founds #7 founds
#2 yo lo veo también, aunque también soy Andaluz :troll:
@Pacman Feliz día y viva Andalucía :hug:
#8 soberao
#7 Vale, pues copia que hace un Pokemon en el día de Andalucía de JuanMa Moreno, porque son un manga japonés.
founds #9 founds
#8 "En redes sociales ese dragón serio con la mano en el pecho se usaba para mostrar solemnidad y en muchas ocasiones sentimiento de pertenencia y orgullo a España, ya que se le añadió una bandera de España y se suponía que estaba escuchando el himno nacional. Hasta que alguien le cambió los colores y le puso el verde y blanco de la bandera de Andalucía: había nacido el Dragonite andaluz, un 'meme' que usaban los andaluces para mostrar orgullo por su tierra y para celebrar el Día de Andalucía."

Que copiamos con arte killo, no como los que copian en plan temu como Madrilucia :troll:
