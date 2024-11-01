De dónde viene el Dragonite andaluz? De meme viral a la gala oficial del Día de Andalucía

¿Qué hacía la imagen de un Pokémon proyectada en la pantalla gigante del Teatro de la Maestranza de Sevilla, en plena gala oficial del Día de Andalucía? A más de uno de los 1.800 asistentes al acto oficial organizado por la Junta de Andalucía -y también a más de un espectador- la proyección de ese dragón animado le dejaría un poco frío. Pero para los habituales en las redes sociales y al mundo de los 'memes', imágenes o vídeos que se comparten habitualmente con fines humorísticos ese guiño al mundo digital fue todo un acierto.