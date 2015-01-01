Donald Trump expulsará de Washington D.C. a toda la población que no tiene hogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de expulsar «inmediatamente» a toda la población sin hogar de la capital del país, Washington D.C., en un anticipo de la rueda de prensa que dará este lunes, en la que anunciará un plan para reducir la criminalidad en la ciudad y que podría contemplar la declaración del control federal sobre la misma. «Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente», indicó.