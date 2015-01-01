Donald Trump expulsará de Washington D.C. a toda la población que no tiene hogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de expulsar «inmediatamente» a toda la población sin hogar de la capital del país, Washington D.C., en un anticipo de la rueda de prensa que dará este lunes, en la que anunciará un plan para reducir la criminalidad en la ciudad y que podría contemplar la declaración del control federal sobre la misma. «Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente», indicó.
| etiquetas: trump , washington , expulsión
La verdad es que hay paralelismo entre los 2 personajes.
#3
Vas empujando, vas empujando y los dejas en Alaska, que hace falta población
Muchos son enfermos mentales que no quieren ingresar en ninguna institución
En la Barcelona pre-olimpiadas hicieron grandes batidas para sacar a los sin techo de las calles para dar buena imágen:
www.totbarcelona.cat/es/economia-es/juegos-olimpics-barcelona-92-inspr
Y en la Sevilla pre-Expo lo mismo, hubo protestas y hasta tres muertos:
www.elsaltodiario.com/represion/sevilla-1992-el-gran-expolio#
Así que básicamente lo que vemos es el capitalismo haciendo de las suyas. Como siempre.
Si encima hasta tú mismo estás en casa que no es tuya, sinvergüenza