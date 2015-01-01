edición general
Donald Trump expulsará de Washington D.C. a toda la población que no tiene hogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de expulsar «inmediatamente» a toda la población sin hogar de la capital del país, Washington D.C., en un anticipo de la rueda de prensa que dará este lunes, en la que anunciará un plan para reducir la criminalidad en la ciudad y que podría contemplar la declaración del control federal sobre la misma. «Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente», indicó.

#2 harlam
Como lo que hizo en su día Jesús Gil en Marbella. O sea, mover el problema de un sitio a otro, nada de resolverlo.
11
perrico #3 perrico
#2 Entraba a decir eso mismo.
La verdad es que hay paralelismo entre los 2 personajes.
2
#5 harlam
#3 Tienen demasiadas cosas en común. Y lo peor es que este tipo de mamarrachos arrastran a toda una legión de disminuidos mentales.
4
Aokromes #12 Aokromes
#2 no es para nada nuevo en eeuu tampoco, suelen hacerlo los estados del sur precisamente a WDC xD
#3
0
obmultimedia #13 obmultimedia
#3 Jesús Gil era buena persona ( en sus tiempos) , Trump es un psicópata.
0
Pacman #10 Pacman
#2 no ves las posibilidades

Vas empujando, vas empujando y los dejas en Alaska, que hace falta población
0
#11 hulo
#2 resolverlo es casi imposible

Muchos son enfermos mentales que no quieren ingresar en ninguna institución
1
victorjba #15 victorjba
#2 #11 Todavía no ha pensado en la solución final. Todo se andará.
0
#1 hecho
Juegos del hambre en marcha
6
Mark_ #8 Mark_
Pero esto no es nuevo, ni exclusivo de Trump.

En la Barcelona pre-olimpiadas hicieron grandes batidas para sacar a los sin techo de las calles para dar buena imágen:

www.totbarcelona.cat/es/economia-es/juegos-olimpics-barcelona-92-inspr

Y en la Sevilla pre-Expo lo mismo, hubo protestas y hasta tres muertos:

www.elsaltodiario.com/represion/sevilla-1992-el-gran-expolio#

Así que básicamente lo que vemos es el capitalismo haciendo de las suyas. Como siempre.
3
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Pero pedazo de cabrón
Si encima hasta tú mismo estás en casa que no es tuya, sinvergüenza
2
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Aporofobia.
2
Black_Txipiron #9 Black_Txipiron
Berlin, 1935.
0
berkut #14 berkut
Trump hará cualquier cosa antes que subir impuestos a las grandes fortunas. O simplemente hacer los paguen... (joder, no lo hace él mismo...)
0
#7 xaxipiruli
Por esa cabeza no pasa nada bueno?


