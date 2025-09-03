Dominique Wilkins: «Larry Bird me dijo al debutar: 'me gustas, te voy a meter 30 puntos por el culo'... Y fueron 38»

Esa imagen le marcó profundamente: «Recuerdo que estaba dentro, vi una luz enorme desde la ventana. Salí y vi la cruz quemándose. Al principio estaba nervioso y asustado, pero en cuestión de segundos me puse furioso. Nunca había visto nada así en Baltimore, pero en el Sur nada te sorprendía. Era 1979 y todavía había un baile de blancos y otro de negros. La única cosa integrada era el deporte. Yo no fui a mi propio baile de graduación: los blancos lo hacían en el instituto, nosotros en el centro recreativo».