edición general
1 meneos
86 clics

Dominique Wilkins: «Larry Bird me dijo al debutar: 'me gustas, te voy a meter 30 puntos por el culo'... Y fueron 38»

Esa imagen le marcó profundamente: «Recuerdo que estaba dentro, vi una luz enorme desde la ventana. Salí y vi la cruz quemándose. Al principio estaba nervioso y asustado, pero en cuestión de segundos me puse furioso. Nunca había visto nada así en Baltimore, pero en el Sur nada te sorprendía. Era 1979 y todavía había un baile de blancos y otro de negros. La única cosa integrada era el deporte. Yo no fui a mi propio baile de graduación: los blancos lo hacían en el instituto, nosotros en el centro recreativo».

| etiquetas: dominique wilkins , nba , historia
1 0 0 K 13 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 13 cultura
#1 Grandpiano
De Dominique Wilkins solo recuerdo que había uno de mi clase del insti que decía que Dominique Wilkins era mucho mejor que Michael Jordan. Anda que no le caían collejas.
1 K 12

menéame