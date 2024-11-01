Dominios aparcados, nuevo deporte de riesgo

Según un informe publicado por Infoblox entre un 20 y un 30% de los dominios aparcados acaban redirigiendo a sitios web con estafas, phishing o malware. Esto es porque aunque los propietarios conserven el control del dominio (porque no quieren venderlo) normalmente para ahorrar o conseguir unas perrillas lo dejan en manos de gestores de alojamiento, DNS, publicidad y similares… que acaban haciendo de domainers, que venden las visitas a redes de afiliación.
| etiquetas: dominios aparcados , infoblox , estafas